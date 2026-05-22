    Estados Unidos aprueba una potencial venta a Ucrania de equipamiento para apoyar el sistema de misiles Hawk

    Desde Estados Unidos apuntaron que “respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que constituye una fuerza para la estabilidad política y económica en Europa”.

    Por 
    Europa Press
    Soldados ucranianos en un vehículo blindado. (AP Foto/Libkos) LIBKOS

    El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la aprobación de una potencial venta a Ucrania de equipamiento para apoyar el sistema de misiles Hawk, con un coste total estimado de 108,1 millones de dólares, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

    El Departamento de Estado estadounidense ha indicado que ha aprobado esta “posible venta de material militar” al Gobierno de Ucrania, antes de afirmar que la misma “respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que constituye una fuerza para la estabilidad política y económica en Europa”.

    “El Gobierno de Ucrania ha solicitado la compra de remolques con mástiles desmontables; modificaciones importantes y apoyo para el mantenimiento; repuestos, consumibles y accesorios, así como apoyo para la reparación y retorno; servicios de ingeniería, técnicos y logísticos del Gobierno de Estados Unidos y de contratistas; y otros elementos relacionados de apoyo logístico y de programas para los sistemas de misiles FrankenSAM Hawk”, ha especificado.

    En este sentido, ha defendido que “la venta propuesta de este equipamiento y apoyo no alterará el equilibro militar básico en la región”, al tiempo que ha insistido en que “no habrá un impacto adverso sobre la preparación defensiva de Estados Unidos” como resultado de la venta, que tendrá como principal contratista a Sirra Nevada Corporation, en Colorado.

