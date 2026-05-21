El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. Foto referencial

El próximo jueves 11 de junio se abrirá la acción del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá sede conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

La cita global enfrentará por primera vez a 48 selecciones, lo posicionará a esta edición como la más grande en la historia.

Serán 104 cruces los que marcarán la competencia, que se desarrollarán a lo largo de 16 ciudades y culminarán con la final programada para el domingo 19 de julio.

En cuánto a la transmisión del evento, se confirmó que 52 partidos irán en vivo mediante televisión abierta en Chilevisión, mientras que la totalidad de duelos estarán en el canal DSports de DirecTV.

Además, los cruces se podrán seguir de forma online a través de las plataformas DGO y Disney+, dentro del Plan Premium.

Fase de grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

Fase de grupos del Mundial

El calendario de partidos publicado por la FIFA indica que la fase de grupos se extenderá desde el 11 al 27 de junio.

Según el formato anunciado para este año, el Mundial dividirá a los equipos en doce grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

Revisa a continuación las fechas y horarios de los partidos iniciales del Mundial 2026:

Jueves 11 de junio

15:00 horas México vs. Sudáfrica

22:00 horas República de Corea vs. República Checa

Viernes 12 de junio

15:00 horas Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

21:00 horas Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio

15:00 horas Qatar vs. Suiza

18:00 horas Brasil vs. Marruecos

21:00 horas Haití vs. Escocia

00:00 horas Australia vs. Turquía

Domingo 14 de junio

13:00 horas Alemania vs. Curazao

16:00 horas Países Bajos vs. Japón

19:00 horas Costa de Marfil vs. Ecuador

22:00 horas Suecia vs. Túnez

Lunes 15 de junio

12:00 horas España vs. Cabo Verde

15:00 horas Bélgica vs. Egipto

18:00 horas Arabia Saudí vs. Uruguay

21:00 horas Irán vs Nueva Zelanda

Martes 16 de junio

15:00 horas Francia vs. Senegal

18:00 horas Irak vs. Noruega

21:00 horas Argentina vs. Argelia

00:00 horas Australia vs. Jordania

Miércoles 17 de junio

13:00 horas Portugal vs. Congo

16:00 horas Inglaterra vs. Croacia

19:00 horas Ghana vs. Panamá

22:00 horas Uzbekistán vs. Colombia

Jueves 18 de junio

12:00 horas República Checa vs. Sudáfrica

15:00 horas Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

18:00 horas Canadá vs. Catar

21:00 horas México vs. República de Corea

Viernes 19 de junio

15:00 horas Estados Unidos vs. Australia

18:00 horas Escocia vs. Marruecos

21:00 horas Brasil vs. Haití

00:00 horas Turquía vs. Paraguay

Sábado 20 de junio

13:00 horas Países Bajos vs. Suecia

16:00 horas Alemania vs. Costa de Marfil

22:00 horas Ecuador vs. Curazao

00:00 horas Túnez vs. Japón

Domingo 21 de junio

12:00 horas España vs. Arabia Saudí

15:00 horas Bélgica vs. Irán

18:00 horas Uruguay vs. Cabo Verde

21:00 horas Nueva Zelanda vs. Egipto

Lunes 22 de junio

13:00 horas Argentina vs. Austria

17:00 horas Francia vs. Irak

20:00 horas Noruega vs. Senegal

23:00 horas Jordania vs. Argelia

Martes 23 de junio

13:00 horas Portugal vs. Uzbekistán

16:00 horas Inglaterra vs. Ghana

19:00 horas Panamá vs. Croacia

22:00 horas Colombia vs. Congo

Miércoles 24 de junio

15:00 horas Suiza vs. Canadá

15:00 horas Bosnia y Herzegovina vs. Catar

18:00 horas Escocia vs. Brasil

18:00 horas Marruecos vs. Haití

21:00 horas República Checa vs. México

21:00 horas Sudáfrica vs. República de Corea

Jueves 25 de junio

16:00 horas Curazao vs. Costa de Marfil

16:00 horas Ecuador vs. Alemania

19:00 horas Japón vs. Suecia

19:00 horas Túnez vs. Países Bajos

22:00 horas Turquía vs. Estados Unidos

22:00 horas Paraguay vs. Australia

Viernes 26 de junio

15:00 horas Noruega vs. Francia

15:00 horas Senegal vs. Irak

20:00 horas Cabo Verde vs Arabia Saudí

20:00 horas Uruguay vs. España

23:00 horas Egipto vs. Irán

23:00 horas Nueva Zelanda vs. Bélgica

Sábado 27 de junio