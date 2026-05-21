El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026
Ya se encuentran definidos los primeros cruces que tendrán las 48 selecciones participantes en la cita global.
El próximo jueves 11 de junio se abrirá la acción del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá sede conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.
La cita global enfrentará por primera vez a 48 selecciones, lo posicionará a esta edición como la más grande en la historia.
Serán 104 cruces los que marcarán la competencia, que se desarrollarán a lo largo de 16 ciudades y culminarán con la final programada para el domingo 19 de julio.
En cuánto a la transmisión del evento, se confirmó que 52 partidos irán en vivo mediante televisión abierta en Chilevisión, mientras que la totalidad de duelos estarán en el canal DSports de DirecTV.
Además, los cruces se podrán seguir de forma online a través de las plataformas DGO y Disney+, dentro del Plan Premium.
Fase de grupos del Mundial
El calendario de partidos publicado por la FIFA indica que la fase de grupos se extenderá desde el 11 al 27 de junio.
Según el formato anunciado para este año, el Mundial dividirá a los equipos en doce grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.
Revisa a continuación las fechas y horarios de los partidos iniciales del Mundial 2026:
Jueves 11 de junio
- 15:00 horas México vs. Sudáfrica
- 22:00 horas República de Corea vs. República Checa
Viernes 12 de junio
- 15:00 horas Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
- 21:00 horas Estados Unidos vs. Paraguay
Sábado 13 de junio
- 15:00 horas Qatar vs. Suiza
- 18:00 horas Brasil vs. Marruecos
- 21:00 horas Haití vs. Escocia
- 00:00 horas Australia vs. Turquía
Domingo 14 de junio
- 13:00 horas Alemania vs. Curazao
- 16:00 horas Países Bajos vs. Japón
- 19:00 horas Costa de Marfil vs. Ecuador
- 22:00 horas Suecia vs. Túnez
Lunes 15 de junio
- 12:00 horas España vs. Cabo Verde
- 15:00 horas Bélgica vs. Egipto
- 18:00 horas Arabia Saudí vs. Uruguay
- 21:00 horas Irán vs Nueva Zelanda
Martes 16 de junio
- 15:00 horas Francia vs. Senegal
- 18:00 horas Irak vs. Noruega
- 21:00 horas Argentina vs. Argelia
- 00:00 horas Australia vs. Jordania
Miércoles 17 de junio
- 13:00 horas Portugal vs. Congo
- 16:00 horas Inglaterra vs. Croacia
- 19:00 horas Ghana vs. Panamá
- 22:00 horas Uzbekistán vs. Colombia
Jueves 18 de junio
- 12:00 horas República Checa vs. Sudáfrica
- 15:00 horas Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
- 18:00 horas Canadá vs. Catar
- 21:00 horas México vs. República de Corea
Viernes 19 de junio
- 15:00 horas Estados Unidos vs. Australia
- 18:00 horas Escocia vs. Marruecos
- 21:00 horas Brasil vs. Haití
- 00:00 horas Turquía vs. Paraguay
Sábado 20 de junio
- 13:00 horas Países Bajos vs. Suecia
- 16:00 horas Alemania vs. Costa de Marfil
- 22:00 horas Ecuador vs. Curazao
- 00:00 horas Túnez vs. Japón
Domingo 21 de junio
- 12:00 horas España vs. Arabia Saudí
- 15:00 horas Bélgica vs. Irán
- 18:00 horas Uruguay vs. Cabo Verde
- 21:00 horas Nueva Zelanda vs. Egipto
Lunes 22 de junio
- 13:00 horas Argentina vs. Austria
- 17:00 horas Francia vs. Irak
- 20:00 horas Noruega vs. Senegal
- 23:00 horas Jordania vs. Argelia
Martes 23 de junio
- 13:00 horas Portugal vs. Uzbekistán
- 16:00 horas Inglaterra vs. Ghana
- 19:00 horas Panamá vs. Croacia
- 22:00 horas Colombia vs. Congo
Miércoles 24 de junio
- 15:00 horas Suiza vs. Canadá
- 15:00 horas Bosnia y Herzegovina vs. Catar
- 18:00 horas Escocia vs. Brasil
- 18:00 horas Marruecos vs. Haití
- 21:00 horas República Checa vs. México
- 21:00 horas Sudáfrica vs. República de Corea
Jueves 25 de junio
- 16:00 horas Curazao vs. Costa de Marfil
- 16:00 horas Ecuador vs. Alemania
- 19:00 horas Japón vs. Suecia
- 19:00 horas Túnez vs. Países Bajos
- 22:00 horas Turquía vs. Estados Unidos
- 22:00 horas Paraguay vs. Australia
Viernes 26 de junio
- 15:00 horas Noruega vs. Francia
- 15:00 horas Senegal vs. Irak
- 20:00 horas Cabo Verde vs Arabia Saudí
- 20:00 horas Uruguay vs. España
- 23:00 horas Egipto vs. Irán
- 23:00 horas Nueva Zelanda vs. Bélgica
Sábado 27 de junio
- 17:00 horas Panamá vs. Inglaterra
- 17:00 horas Croacia vs. Ghana
- 19:30 horas Colombia vs. Portugal
- 19:30 horas Congo vs. Uzbekistán
- 22:00 horas Argelia vs. Austria
- 22:00 horas Jordania vs. Argentina
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.