SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Ya se encuentran definidos los primeros cruces que tendrán las 48 selecciones participantes en la cita global.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. Foto referencial

    El próximo jueves 11 de junio se abrirá la acción del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá sede conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

    La cita global enfrentará por primera vez a 48 selecciones, lo posicionará a esta edición como la más grande en la historia.

    Serán 104 cruces los que marcarán la competencia, que se desarrollarán a lo largo de 16 ciudades y culminarán con la final programada para el domingo 19 de julio.

    En cuánto a la transmisión del evento, se confirmó que 52 partidos irán en vivo mediante televisión abierta en Chilevisión, mientras que la totalidad de duelos estarán en el canal DSports de DirecTV.

    Además, los cruces se podrán seguir de forma online a través de las plataformas DGO y Disney+, dentro del Plan Premium.

    Fase de grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

    Fase de grupos del Mundial

    El calendario de partidos publicado por la FIFA indica que la fase de grupos se extenderá desde el 11 al 27 de junio.

    Según el formato anunciado para este año, el Mundial dividirá a los equipos en doce grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

    Revisa a continuación las fechas y horarios de los partidos iniciales del Mundial 2026:

    Jueves 11 de junio

    • 15:00 horas México vs. Sudáfrica
    • 22:00 horas República de Corea vs. República Checa

    Viernes 12 de junio

    • 15:00 horas Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
    • 21:00 horas Estados Unidos vs. Paraguay

    Sábado 13 de junio

    • 15:00 horas Qatar vs. Suiza
    • 18:00 horas Brasil vs. Marruecos
    • 21:00 horas Haití vs. Escocia
    • 00:00 horas Australia vs. Turquía

    Domingo 14 de junio

    • 13:00 horas Alemania vs. Curazao
    • 16:00 horas Países Bajos vs. Japón
    • 19:00 horas Costa de Marfil vs. Ecuador
    • 22:00 horas Suecia vs. Túnez

    Lunes 15 de junio

    • 12:00 horas España vs. Cabo Verde
    • 15:00 horas Bélgica vs. Egipto
    • 18:00 horas Arabia Saudí vs. Uruguay
    • 21:00 horas Irán vs Nueva Zelanda

    Martes 16 de junio

    • 15:00 horas Francia vs. Senegal
    • 18:00 horas Irak vs. Noruega
    • 21:00 horas Argentina vs. Argelia
    • 00:00 horas Australia vs. Jordania

    Miércoles 17 de junio

    • 13:00 horas Portugal vs. Congo
    • 16:00 horas Inglaterra vs. Croacia
    • 19:00 horas Ghana vs. Panamá
    • 22:00 horas Uzbekistán vs. Colombia

    Jueves 18 de junio

    • 12:00 horas República Checa vs. Sudáfrica
    • 15:00 horas Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
    • 18:00 horas Canadá vs. Catar
    • 21:00 horas México vs. República de Corea

    Viernes 19 de junio

    • 15:00 horas Estados Unidos vs. Australia
    • 18:00 horas Escocia vs. Marruecos
    • 21:00 horas Brasil vs. Haití
    • 00:00 horas Turquía vs. Paraguay

    Sábado 20 de junio

    • 13:00 horas Países Bajos vs. Suecia
    • 16:00 horas Alemania vs. Costa de Marfil
    • 22:00 horas Ecuador vs. Curazao
    • 00:00 horas Túnez vs. Japón

    Domingo 21 de junio

    • 12:00 horas España vs. Arabia Saudí
    • 15:00 horas Bélgica vs. Irán
    • 18:00 horas Uruguay vs. Cabo Verde
    • 21:00 horas Nueva Zelanda vs. Egipto

    Lunes 22 de junio

    • 13:00 horas Argentina vs. Austria
    • 17:00 horas Francia vs. Irak
    • 20:00 horas Noruega vs. Senegal
    • 23:00 horas Jordania vs. Argelia

    Martes 23 de junio

    • 13:00 horas Portugal vs. Uzbekistán
    • 16:00 horas Inglaterra vs. Ghana
    • 19:00 horas Panamá vs. Croacia
    • 22:00 horas Colombia vs. Congo

    Miércoles 24 de junio

    • 15:00 horas Suiza vs. Canadá
    • 15:00 horas Bosnia y Herzegovina vs. Catar
    • 18:00 horas Escocia vs. Brasil
    • 18:00 horas Marruecos vs. Haití
    • 21:00 horas República Checa vs. México
    • 21:00 horas Sudáfrica vs. República de Corea

    Jueves 25 de junio

    • 16:00 horas Curazao vs. Costa de Marfil
    • 16:00 horas Ecuador vs. Alemania
    • 19:00 horas Japón vs. Suecia
    • 19:00 horas Túnez vs. Países Bajos
    • 22:00 horas Turquía vs. Estados Unidos
    • 22:00 horas Paraguay vs. Australia

    Viernes 26 de junio

    • 15:00 horas Noruega vs. Francia
    • 15:00 horas Senegal vs. Irak
    • 20:00 horas Cabo Verde vs Arabia Saudí
    • 20:00 horas Uruguay vs. España
    • 23:00 horas Egipto vs. Irán
    • 23:00 horas Nueva Zelanda vs. Bélgica

    Sábado 27 de junio

    • 17:00 horas Panamá vs. Inglaterra
    • 17:00 horas Croacia vs. Ghana
    • 19:30 horas Colombia vs. Portugal
    • 19:30 horas Congo vs. Uzbekistán
    • 22:00 horas Argelia vs. Austria
    • 22:00 horas Jordania vs. Argentina
    Más sobre:FútbolMundialMundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Mundial 2026FechasCuándo empiezaCuándo terminaCuándo comienzaHasta cuándo duraSeleccionesPartidosFase de gruposDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streaming

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva para carabinero por apremios ilegítimos tras hecho ocurrido en Doñihue

    Vodanovic cuestiona celeridad de megarreforma en la Cámara Baja y exige respeto a “los tiempos del Senado”

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Condenan a más de ocho años de cárcel efectiva a líder colombiano de “La Empresa”

    Maldivas confirma hallazgo de todos los turistas italianos fallecidos en expedición de buceo

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa

    Lo más leído

    1.
    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    2.
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    3.
    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    4.
    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para carabinero por apremios ilegítimos tras hecho ocurrido en Doñihue
    Chile

    Decretan prisión preventiva para carabinero por apremios ilegítimos tras hecho ocurrido en Doñihue

    Vodanovic cuestiona celeridad de megarreforma en la Cámara Baja y exige respeto a “los tiempos del Senado”

    Condenan a más de ocho años de cárcel efectiva a líder colombiano de “La Empresa”

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    “Cada vez que agarraba la pelota, se me iba para el otro lado”: la lesión de Dibu Martínez que alerta a Argentina
    El Deportivo

    “Cada vez que agarraba la pelota, se me iba para el otro lado”: la lesión de Dibu Martínez que alerta a Argentina

    El lamento de Fermín López tras perderse el Mundial con España: “La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas”

    Gustavo Álvarez denuncia agresiones en Brasil: “Me insultaron y me golpearon”

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu
    Tecnología

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa
    Cultura y entretención

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    Maldivas confirma hallazgo de todos los turistas italianos fallecidos en expedición de buceo
    Mundo

    Maldivas confirma hallazgo de todos los turistas italianos fallecidos en expedición de buceo

    Colombia expulsa a canciller boliviano en respuesta a la salida de su embajadora de este país

    El derribo de dos avionetas en 1996: el caso por el que EE.UU. acusa de asesinato a Raúl Castro

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate