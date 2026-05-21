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    El Deportivo

    Chile ya conoce a sus rivales de los Mundiales Sub 17 de Catar y Marruecos 2026

    Las selecciones masculina y femenina de la categoría ya saben a quiénes tendrán que enfrentar el los torneos juveniles.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh

    Este jueves se desarrollaron los sorteos de las próximas ediciones de los Mundiales Sub 17 masculino de Catar y femenino de Marruecos que se desarrollarán en los próximos meses.

    En el caso de los hombres, liderados por el técnico Ariel Leporati, estos quedaron emparejados en el Grupo J, donde también se instalaron Estados Unidos, Montenegro y Argelia.

    El cuadro norteamericano aparece como la principal amenaza, pues en la edición pasada llegó hasta los dieciseisavos de final, instancia en la que cayó por penales contra Marruecos.

    Argelia, en tanto, vivirá su segunda experiencia mundialista en la categoría. Su última presentación se remonta a 2009 en la Copa que se desarrolló en Nigeria. Por último, Montenegro debutará en esta edición.

    A los dieciseisavos de final avanzarán los dos mejores de cada grupo, además de los ocho mejores terceros. Según el calendario, el debut de la Roja será contra Argelia el 21 de noviembre. Luego enfrentará a Estados Unidos el 24 del mismo mes y tres días más tarde cerrará la primera fase contra Montenegro.

    En el caso del conjunto femenino, las dirigidas por Vanessa Arauz quedaron ubicadas en el Grupo F contra España, México y Australia.

    En este sentido, la selección norteamericana aparece como el rival más poderoso, pues viene de obtener el tercer puesto en la edición pasada, mientras que España se quedó en los octavos de final.

    El debut de la selección en el torneo está programado para el 19 de octubre contra Australia. El 22 del mismo mes, chocarán contra México y el 25 lo harán contra España.

    Un hito

    Cabe señalar que la Roja femenina consiguió una épica clasificación al Mundial de la categoría con una agónica victoria contra Ecuador en el Sudamericano de la categoría. Chile terminó de manera invicta el torneo, algo inédito para una Sub 17 femenina (el certamen continental se juega desde 2008). Jugó seis partidos, con un balance de tres victorias (8-1 a Bolivia, 2-0 a Paraguay y 2-1 a Ecuador, para clasificar) y tres empates (0-0 con Colombia, 2-2 con Argentina y 2-2 ante Brasil, en semifinales).

    Con esta última clasificación se produjo un hito: por primera vez, Chile jugará Mundiales de varones y damas, en esta categoría, en el mismo año.

    El cambio realizado por la FIFA para las Copas del Mundo Sub 17 beneficia esta posibilidad. Desde 2025 que los certámenes se convirtieron en anuales. Por ende, los Sudamericanos también suceden por año. Tal como en el Sub 17 masculino, donde Qatar será la sede durante cinco años consecutivos (2026 es el segundo), Marruecos albergará el evento femenino por el mismo periodo (de 2025 a 2029).

    Tras la clasificación, la entrenadora Vanessa Arauz explicó a El Deportivo cuales serán los aspectos a considerar de cara al Mundial. “A las jugadoras siempre les hemos sido muy claros en los objetivos que queremos. De hecho, para llegar a esta clasificación, no era decir ‘chicas, tenemos que quedar campeonas’, porque ahí el objetivo se estaba desviando. Tenía que ser ‘vamos partido a partido y nuestro primer objetivo, aparte de buscar los mejores resultados, era que clasifiquemos primeras o segundas, para tener dos oportunidades de clasificar al Mundial”.

    “Ahora, no vamos a decir ‘vamos a ganar el Mundial’, porque también tenemos que ser objetivos y saber que esto es parte de un proceso, pero nuestra intención que la estamos analizando, para ver cómo vamos a plantear este nuevo objetivo, en lo principal como a priori, es que las jugadoras sepan que nos vamos a preparar bien para tener una buena participación y que dentro de esto, si se da, pasar de fase”, añadió.

    Así quedaron los Grupos del Mundial Sub 17 masculino de Catar 2026

    Grupo A

    • Catar
    • Panamá
    • Egipto
    • Grecia

    Grupo B

    • Corea del Sur
    • África 1
    • Nueva Caledonia
    • Ecuador

    Grupo C

    • Argentina
    • Australia
    • África 2
    • Dinamarca

    Grupo D

    • Francia
    • Haití
    • Arabia Saudita
    • Uruguay

    Grupo E

    • Italia
    • Jamaica
    • Costa de Marfil
    • Uzbekistán

    Grupo F

    • Senegal
    • Croacia
    • Cuba
    • Tajikistán

    Grupo G

    • Mali
    • Nueva Zelanda
    • Bélgica
    • Vietnam

    Grupo H

    • España
    • Fiji
    • China
    • Marruecos

    Grupo I

    • Brasil
    • Irlanda
    • Tanzania
    • Costa Rica

    Grupo J

    • Estados Unidos
    • Montenegro
    • Chile
    • Argelia

    Grupo K

    • México
    • Rumania
    • Camerún
    • Venezuela

    Grupo L

    • Japón
    • Colombia
    • Serbia
    • Honduras

    Así quedaron los Grupos del Mundial Sub 17 femenino de Marruecos 2026

    Grupo A

    • Marruecos
    • Nueva Zelanda
    • Alemania
    • Argentina

    Grupo B

    • Corea del Norte
    • Puerto Rico
    • Polonia
    • África 1

    Grupo C

    • Canadá
    • Brasil
    • Noruega
    • África 2

    Grupo D

    • Japón
    • Francia
    • África 3
    • Venezuela

    Grupo E

    • Estados Unidos
    • Samoa
    • China
    • África 4

    Grupo F

    • España
    • México
    • Australia
    • Chile

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa RojaCatar 2026Marruecos 2026Sub 17

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