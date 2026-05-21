La inclusión de Neymar en la lista con que Brasil afrontará el Mundial fue el elemento que más atención concentró este lunes, en la prolongada ceremonia en la que Carlo Ancelotti reveló a los 26 convocado para el máximo evento planetario.

El astro del Santos representa, en gran medida, la cuota del talento histórico que ha caracterizado al fútbol de su país. De su calidad, por cierto, nadie se atrevería a dudar. Lo que generaba aprensiones era su condición física. Hay un dato concreto: no actúa por la Seleçao desde octubre de 2023, cuando participó en el encuentro ante Uruguay, por las Eliminatorias. Ese día se lesionó gravemente. Después, el cuerpo le ha permitido apenas demostrar su talento. En diciembre de 2025 se sometió a una cirugía de rodilla. Pudo reaparecer en febrero.

Neymar alarma a Brasil: la nueva dolencia del astro del Santos que justifica las aprensiones de Carlo Ancelotti

Rodrigo Zogaib, el médico de Santos, dio a conocer el inquietante escenario. "Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, explicó el profesional.

La dolencia le impedirá entrenar con normalidad en un plazo que podría extenderse hasta los diez días. En ese período, el futbolista trabajaría con el cuerpo médico. El delantero no puudo participar del choque copero entre Santos y San Lorenzo. El club advirtió que privilegiará su tratamiento antes que la liberación para que se sume a la Seleçao.

Ancelotti, en una práctica de Brasil (Foto: @CBF_Futebol, X).

Las dudas de Ancelotti

Ancelotti admitió sus dudas. De hecho, le planteó al futbolista una serie de exigencias para terminar considerándolo. En principio, tendrá que someterse al rigor que impone el extécnico del Real Madrid, como parte de su sistema de trabajo. Entre ambos, de hecho, hubo una conversación telemática para rayar la cancha.

Públicamente, el entrenador también había dejado clara su posición. "Hemos elegido a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo", expresó. “Quiero ser claro, honesto y sincero: jugará si se lo merece. El entrenamiento lo decidirá. Creo que es importante no centrar todas las expectativas en un solo jugador”, complementó.

“Hemos estado evaluando a Neymar durante todo el año. Es un jugador importante, va a ser importante en este Mundial. Tiene el mismo papel y las mismas obligaciones que los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de salir al campo o de estar en el banquillo. Tiene la misma responsabilidad que los demás. Es un jugador con experiencia”, detalló.