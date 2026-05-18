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    El Deportivo

    Con Neymar entre los convocados: Carlo Ancelotti anuncia la nómina definitiva de Brasil para el Mundial 2026

    El técnico italiano confirma la presencia del delantero del Santos en la lista definitiva para el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Neymar, en un festejo con Brasil. (Foto: Photosport) Thiago Ribeiro/AGIF/Photosport

    Neymar jugará el Mundial. El delantero del Santos integra la lista de Carlo Ancelotti para el evento planetario, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El atacante forma parte de la convocatoria de 26 jugadores que el extécnico del Real Madrid divulga este lunes.

    La presencia del astro en la nómina preliminar ya había generado expectativas en el país más grande de Sudamérica. En ese listado, el estratega italiano había comenzado a disipar la duda respecto del llamado al ariete. No era menor: la disyuntiva era la mayor que debía resolver.

    El DT, al momento de anunciar al atacante, jugó con la expectación. “Ahora viene lo bonito”, dijo el italiano, justo cuando empezó a presentar a los delanteros que jugarán la cita.

    Con Neymar en la lista: Brasil anuncia la lista definitiva para el Mundial

    En una ceremonia que se caracterizó por su extensión, como una forma de mantener la incertidumbre, Ancelotti dio a conocer los 26 nombres que tendrán una misión a la altura del prestigio del Scratch: ir por el hexacampeonato, después de los títulos de 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

    Neymar no actúa por la Seleçao desde octubre de 2023, cuando participó en el encuentro ante Uruguay, por las Eliminatorias. En ese momento, el combinado era dirigido por Fernando Diniz. La jornada fue especialmente ingrata para el atacante: además de la caída por 2-0 ante el equipo de Marcelo Bielsa, salió lesionado.

    Neymar, en un partido de Brasil (Foto: Photosport) JORGE MARTINEZ/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    En diciembre de 2025, fue sometido a una intervención de rodilla, que lo mantuvo sin jugar por 62 días. Pudo reaparecer en febrero. Las consecuencias directas de la dolencias, sumadas a la falta de fútbol se transformaron en las principales aprensiones para llamarlo. Ancelotti le exigió estar lo más cerca posible de su nivel físico y futbolístico.

    La cuarta vez

    El astro disputará su cuarta cita planetaria. Estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En el primero, disputó cinco partidos y marcó cuatro goles. Una lesión lumbar lo sacó de competencia: sufrió un fuerte rodillazo en la espalda del colombiano Camilo Zúñiga. En el segundo disputó la misma cantidad de duelos, pero su productividad se redujo a dos goles. La eliminación ante Bélgica, en la ronda de los ocho mejores, le impidió mejorar esos números. En el más reciente, participó en tres duelos, con dos goles. Croacia sacó de carrera a la Verdeamarilla en la instancia que se transformado en un incómodo tope.

    En la antesala al llamado, Brasil fue sumando ausencias considerables que, en alguna medida, le abrieron la opción al exdelantero del Barcelona. En la lista no están nombres estelares, como Estevao (Chelsea) y Militao y Rodrygo (Real Madrid), a quienes dirigió. Vitor Roque y Joao Pedro también forman parte de quienes no fueron considerados por el estratega.

    Los nominados por Ancelotti son:

    Porteros:

    Alisson (Liverpool),

    Ederson (Fenerbahce),

    Weverton (Grêmio).

    Defensas:

    Marquinhos (PSG),

    Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Bremer (Juventus)

    Ibáñez (Al Ahli)

    Léo Pereira (Flamengo)

    Wesley (Roma)

    Danilo (Flamengo)

    Alex Sandro (Flamengo)

    Douglas Santos (Zenit).

    Centrocampistas:

    Casemiro (Manchester United)

    Bruno Guimarães (Newcastle)

    Fabinho (Al Ittihad)

    Danilo (Botafogo)

    Lucas Paquetá (Flamengo).

    Delanteros:

    Vinicius Jr. (Real Madrid)

    Raphinha (Barcelona)

    Matheus Cunha (Manchester United)

    Luiz Henrique (Zenit)

    Igor Thiago (Brentford)

    Endrick (Lyon)

    Martinelli (Arsenal),

    Rayan (Bournemouth)

    Neymar (Santos).

    Más sobre:Mundial 2026NeymarBrasilFútbolFútbol Internacional

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