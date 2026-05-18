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    Política

    Con foco en seguridad y combate a migración: las propuestas de los líderes del Congreso a Kast para su primera cuenta pública

    Los timoneles del Poder Legislativo tuvieron un encuentro con el Presidente, en el que también se abarcó el proyecto de Reconstrucción Nacional.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A eso de las 10.00 de la mañana de este lunes, los timoneles del Congreso llegaron hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast ¿El objetivo? Entregarle una serie de propuestas para su primera cuenta pública.

    En un documento de 16 páginas, los presidentes de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; y del Senado, Paulina Núñez, argumentan la importancia de centrar la tradicional instancia en la seguridad, entre otras materias.

    “Con el objeto de fortalecer la capacidad estratégica del Estado, la seguridad nacional, el control territorial, la resiliencia institucional y la modernización de las capacidades operativas del país, se solicita a S.E. el Presidente de la República priorizar, impulsar o evaluar el ingreso y fortalecimiento de las siguientes iniciativas legislativas, agrupadas conforme a sus objetivos estratégicos", se señala.

    En esa línea, sugiere “crear el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica la Carta Fundamental con el objeto de regular la conducción estratégica del Estado en materias de seguridad”.

    En cuanto a las fronteras y el control territorial, proponen fortalecer el proyecto de ley que regula el resguardo de áreas de zonas fronterizas.

    Respecto de esta iniciativa, se solicita fortalecer su tramitación mediante indicaciones orientadas a “reforzar la conducción operativa del despliegue en zonas fronterizas, fortalecer el rol del Estado Mayor Conjunto en la vigilancia estratégica permanente y entregar todas las facultades fiscalizadoras de los servicios a los Jefes de Defensa y a los mandos militares desplegados en los Estados de Excepción Constitucional”.

    También, se sugiere evaluar la creación de una Agencia Digital del Estado, o una institucionalidad equivalente, “encargada de conducir estratégicamente la transformación digital pública, la interoperabilidad entre organismos, la arquitectura tecnológica común, la gobernanza de datos públicos no personales, la trazabilidad administrativa y la resiliencia digital del Estado”.

    Más sobre:Cuenta PúblicaJosé Antonio KastCongreso

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