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    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Desde Fiscalía formalizaron por homicidio por omisión, con un dolo eventual. Sin embargo, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago consideró que esta era una figura “negligente, que era un cuasidelito lo que tiene asociado a una pena mucho menor”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

    La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó por homicidio por omisión, a través de un dolo eventual, al padre de la menor de dos años que cayó del piso 11 de un edificio, falleciendo en el lugar. Sin embargo, al tener un desacuerdo con el 4° Juzgado de Garantía de Santiago sobre la calificación del delito, el sujeto quedó detenido.

    Según relató el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, tras la audiencia de formalización, desde el Ministerio Público están “convencidos de que era la figura delictual que correspondía. La acción del imputado era mucho más que una negligencia”.

    “No era un descuido cualquiera. El imputado realizó una serie de acciones que pusieron en riesgo a la menor. El imputado tenía la posición de garante por ley respecto a esta menor. Descuidó, la descuidó por al menos una hora y media, dos horas en una pieza que tiene una ventana pegada a la cama y una ventana que no tiene reja de seguridad; la dejó sola ahí. Este imputado se fue a dormir”, detalló el persecutor.

    Reyes expresó que el padre de la niña de dos años no se percató de que cayó hasta que pasaron 40 minutos de que había fallecido. “Fue despertado por personal policial, quien hizo un rastreo por todo el edificio tratando de determinar el lugar exacto de donde había caído la menor”, explicó.

    “De ese punto de vista, creemos que la calificación que corresponde jurídicamente y en base a los hechos que se han determinado durante la investigación es la de homicidio por omisión a través de un dolo eventual. Desde ese punto de vista fue la presentación que se hizo. El tribunal no estuvo de acuerdo”, aseveró.

    El tribunal consideró que esta era una figura “negligente, que era un cuasidelito lo que tiene asociado a una pena mucho menor”; por ello, señaló el fiscal, se descartó la prisión preventiva.

    No obstante, la Fiscalía apeló a la resolución del tribunal; por lo anterior, el imputado quedó detenido en tránsito hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la situación del imputado. Puede revocar lo resuelto por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago y decretar la prisión preventiva o puede otorgar otra cautelar.

    Más sobre:FiscalíaHomicidioCaída

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