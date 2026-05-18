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    Parlamentarios de distintas bancadas anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert

    En un punto de prensa en el Congreso Nacional, los diputados Raúl Leiva (PS), Pamela Jiles (PDG), Patricio Briones (PDG) y Carolina Tello (FA), entre otros, explicaron que el objetivo es que dé cuenta del plan de seguridad ante la Cámara Baja.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Dedvi Missene

    Un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas anunciaron la tarde de este lunes que presentarán una interpelación contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    En un punto de prensa en el Congreso Nacional, los diputados Raúl Leiva (PS), Pamela Jiles (PDG), Patricio Briones (PDG), Carolina Tello (FA), entre otros, explicaron que el objetivo es que Steinert dé cuenta del plan de Seguridad ante la Cámara Baja.

    “El Congreso Nacional ha tomado debida cuenta de las problemáticas en materia de seguridad, la inexistencia de un plan efectivo, tal como lo asevera la propia señora ministra, y creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la Constitución Política, vamos a presentar una interpelación en contra de la señora ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert”, explicó Leiva, quien es miembro de la Comisión de Seguridad.

    En esa línea, añadió el parlamentario, el objetivo es que “dé cuenta, ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta Corporación, de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad. Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento, y por eso nos parece importante, y una oportunidad para el gobierno, esta interpelación”.

    A su vez, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, sostuvo que “la interpelación es la herramienta constitucional para que la ministra venga y nos diga cuál es el plan de seguridad, y no esto que ha dicho la subsecretaria, que queríamos un librito. Queremos saber cuál es el plan, y el plan tiene que tener ejes, medidas inmediatas, de mediano y de largo plazo, y queremos superar este debate absurdo que ha planteado el Presidente Kast de la metáfora, de decir que engañó al país diciendo que iban a sacar 300 mil extranjeros”.

    En tanto, la diputada Carolina Tello, jefa de bancada del Frente Amplio, sostuvo que “Chile no puede seguir enfrentando la crisis de seguridad sin un plan claro, con improvisación y sin resultados concretos. El gobierno sigue sin entregar una hoja de ruta seria y transparente para recuperar el control de nuestro territorio. La propia ministra ha sido cuestionada por la demora en presentar un Plan Nacional de Seguridad y por la falta de conducción política en una de las principales promesas del gobierno”.

    Para interpelar a un ministro, la solicitud debe ser firmada por al menos un tercio de los diputados en ejercicio (es decir, 52 firmas de un total de 155 diputados).

    Interpelación por Plan de Seguridad

    La medida anunciada llega luego de la criticada presentación de la ministra Steinert frente a la Cámara de Diputados, donde la Sala rechazó que se visualizara la presentación y la secretaria de Estado debió leer lo que se planeaba en la materia.

    Tras su exposición, Steinert aseguró que no esperaba que en el Congreso Nacional se le exigiera un plan formal y por escrito en materia de seguridad, declaraciones que generaron controversia en el ámbito político.

    “Yo no me esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y, en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes”, expresó.

    Luego la ministra expuso en el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), parte del plan en seguridad.

    En el encuentro explicó que “este plan lleva tiempo, estrategia, como ustedes han visto, pero no nos hemos quedado en eso y eso lo quiero hacer presente. Nosotros en 60 días, solo 60, hemos realizado acciones concretas para que nuestro país sea más seguro".

    Más sobre:Raúl LeivaTrinidad SteinertSeguridadMinistra de Seguridad

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