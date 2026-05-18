2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos. Foto: referencial.

Un asteroide con el tamaño aproximado de uno o dos autobuses escolares pasará cerca de la Tierra este lunes 18 de mayo, a unos 91.593 kilómetros , según los datos de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Aquello equivale a alrededor de una cuarta parte de la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

Según informaciones rescatadas por CNN, astrónomos del Centro de Investigación Mount Lemmon en Tucson, Arizona, Estados Unidos, descubrieron el asteroide el pasado 10 de mayo.

Fue nombrado 2026JH2 y pertenece a la clase de asteroides Apolo , que orbitan alrededor del Sol en trayectorias que se cruzan con la órbita terrestre.

2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos. Foto: referencial.

Qué se sabe del asteroide 2026JH2 y qué tan cerca pasará de la Tierra

Se espera que, en su punto más cercano a nuestro planeta, el asteroide esté a aproximadamente el 24% de la distancia promedio entre la Tierra y la Luna .

La base de datos de cuerpos menores del JPL de la NASA sugiere que el acercamiento ocurrirá este lunes 18 de mayo, poco antes de las 18:00 (hora del este de Estados Unidos, la misma que tiene Chile actualmente).

El profesor de ciencias planetarias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Richard Binzel, declaró al citado medio que, pese a la proximidad, el asteroide no representa un peligro para la Tierra .

Binzel, quien también es inventor de la Escala de Turín, una herramienta para clasificar posibles colisiones de objetos espaciales con nuestro planeta, aseguró: “2026JH2 pasará cerca de la Tierra sin peligro”.

“En realidad, esto es bastante normal; objetos del tamaño de un auto pasan entre la Tierra y la Luna cada semana. Objetos del tamaño de un autobús escolar pasan por nuestra zona varias veces al año. Recientemente estamos desarrollando sistemas de observación lo suficientemente sensibles como para detectarlos”, dijo el académico.

Agregó que, antes de que se desarrollaran sistemas tecnológicos con capacidades para detectarlos, este tipo de objetos espaciales pasaban desapercibidos.

Según Binzel, 2026JH2 proviene de una zona entre Marte y Júpiter, la cual es conocida como “el cinturón de asteroides” .

Hasta el momento, los científicos desconocen el tamaño exacto de la roca espacial .

2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos. Foto: referencial. la-tercera

El astrofísico y director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, Patrick Michel, explicó a CNN que aquello se debe a que, usualmente, cuando un telescopio óptico detecta un nuevo objeto, la única información que entrega es su luminosidad en luz visible.

Por lo tanto, solo con lo anterior, no pueden saber con claridad cuánta luz absorbe o refleja.

En sus palabras, “con la misma luminosidad, un objeto puede ser más grande y oscuro, o más pequeño y reflectante”.

“Para conocer su tamaño, necesitaríamos observaciones en el infrarrojo, ya que la luminosidad en este rango es directamente proporcional al tamaño. Sin embargo, estas observaciones son más difíciles de realizar desde la Tierra y no se utilizan para descubrir nuevos objetos”, agregó Michel.

Estimaciones basadas en la cantidad de luz reflejada presumen que el asteroide podría tener un diámetro de entre 15 y 30 metros, agregó el especialista.