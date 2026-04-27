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    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos

    La Sociedad Estadounidense de Meteoros, una organización sin fines de lucro, afirma que el número de bólidos registrados por el público entre enero y marzo de este año fue el doble de lo que se suele reportar. Especialistas han presentado visiones distintas sobre este fenómeno.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos. Foto: archivo / captura.

    La comunidad científica ha presentado distintas explicaciones sobre lo que, según algunos especialistas, podría ser un aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra en los últimos meses.

    Según datos rescatados por el New York Times, el número de bólidos registrados por el público entre enero y marzo de este año fue el doble de lo que se suele reportar en el primer trimestre de otros años.

    En marzo, múltiples meteoritos que pasaron por los cielos de Norteamérica y Europa se volvieron virales, mientras que también se han registrado caídas de fragmentos en algunas partes del mundo.

    Por ejemplo, en Ohio, Estados Unidos, se reportó la caída de rocas espaciales en campos y bosques. Lo mismo ocurrió en Alemania, en donde incluso atravesaron el techo de una casa.

    Las agencias espaciales, incluida la NASA, intentan estar al tanto de cualquier asteroide de tamaño considerable que pueda chocar contra la Tierra y generar daños.

    Asimismo, la Sociedad Estadounidense de Meteoros, una organización sin fines de lucro, gestiona un sistema de notificación en el que las personas pueden registrar sus observaciones.

    De acuerdo a los datos rescatados por el Times, en enero y febrero de este año, la sociedad registró un aumento gradual de meteoritos notificados. Sin embargo, la situación se intensificó sustancialmente en marzo.

    Durante esos tres meses, en total, registraron 40 bólidos vistos por 50 o más personas. Esto se traduce en el doble de la media de 20 registrada de enero a marzo en años anteriores, según un promedio que consideró las cifras de 2021 a 2025.

    Según rescata el citado periódico, de esos 40, 33 desencadenaron estampidos sónicos similares a truenos, lo que marca un máximo histórico en los registros de la sociedad

    Usualmente, de acuerdo a los expertos, un mayor sonido sugiere que las rocas eran de mayor tamaño.

    Sin embargo, pese a las afirmaciones de algunos especialistas de que parece haber un aumento de la frecuencia de meteoritos en los cielos de la Tierra, otros científicos sostienen que no hay evidencia suficiente para asegurar una tendencia de estas características.

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos. Foto: NOAA.

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra

    A finales de marzo, un funcionario de asuntos públicos de la NASA se refirió a esta situación.

    En una nota disponible en la página web oficial de la agencia, declaró: “Aunque pueda parecer que los informes y avistamientos de meteoros han sido más frecuentes últimamente, no es algo fuera de lo normal”.

    El funcionario aseguró que, de febrero a abril, suele producirse un incremento del 10% al 30% en el número de meteoros extremadamente luminosos.

    Afirmó que, hasta el momento, los científicos no tienen claridad sobre por qué ocurre este fenómeno.

    El Times consultó al físico especializado en meteoritos de la Western University de Ontario, Peter Brown, sobre si es posible que los bólidos vengan de una lluvia de meteoros todavía no descubierta.

    Se mostró escéptico ante esa posibilidad. Dijo que, con excepción de las Táuridas, las lluvias de meteoros no suelen incluir el tipo de grandes rocas espaciales que crean bólidos radiantes y de larga duración como los que se vieron en marzo.

    “Si formaran parte de algún tipo de flujo coherente, procedente de una única fuente, cabría esperar que tuvieran direcciones de llegada al cielo muy similares. Eso sugeriría un origen común, pero no es el caso”, dijo el especialista.

    El director de la Oficina de Entornos de Meteoroides del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville (Alabama), Bill Cooke, comentó al citado periódico que un factor que podría explicar el aparente aumento es que “hay mucha más atención en el cielo”.

    Comentó que durante la última década ha crecido considerablemente el número de cámaras en el mundo, lo que también incluye las de dispositivos como celulares y timbres de puertas.

    Brown sugirió estar de acuerdo con esa posibilidad. Según el experto, puede que el número siga siendo normal, pero que la atención de las personas esté siendo mayor.

    La científica Althea Moorhead, quien trabaja en la oficina de Cooke en la NASA, hizo un análisis estadístico aún no publicado en el que revisó los datos de más de una década.

    Comentó al Times que el número de bólidos observados este año puede parecer muy superior a la media. No obstante, agregó, es más cercano al promedio que a un fenómeno altamente inusual.

    Según Moorhead, el número de meteoritos observados “sigue siendo elevado, pero no en extremo”. Y, de acuerdo a su análisis, está lejos de duplicarse.

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