No es inusual que un presidente de la república le desee éxito a una selección en la antesala de un Mundial. De hecho, Chile puede dar cuenta de la experiencia en las contadas ocasiones en que ha intervenido en la máxima instancia del fútbol a nivel planetaria. Ha habido varias muestras de cercanía entre la máxima autoridad del país y la Roja.

La connotación aumenta si el interlocutor es el mandatario de Estados Unidos. De hecho, la comunicación ni siquiera es presencial. En la antesala del debut ante Paraguay, Donald Trump se comunicó con Mauricio Pochettino para transmitirle sus deseos de éxito.

“Sé todo sobre su historial”: el contacto entre Donald Trump y Mauricio Pochettino antes del debut de Estados Unidos

El contacto sorprendió al técnico argentino, quien se entendió con el mandatario en un perfecto inglés, herencia de su paso por el Tottenham. El tono de la conversación fue cordial.

El diálogo fue introducido por Andrew Giuliani, quien fue ue asistente especial del presidente y director asociado de la Oficina de Enlace Público durante la primera administración de Trump. “Ahora mismo estoy delante de 26 campeones y un gran entrenador, Mauricio Pochettino. Están listos para ir y atravesar una pared. Le voy a pasar al entrenador y al capitán”, le plantea a la máxima autoridad del país, uno de los tres organizadores del Mundial.

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🚨📞 Donald Trump llamó a la selección estadounidense para desearle suerte en el Mundial.



👉 Los de Pochettino debutan esta madrugada ante Paraguay. pic.twitter.com/TlZ5HLg55T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 12, 2026

Pochettino toma el teléfono para conversar con Trump. Después de saludarlo, recibe los parabienes del dignatario. “Solo llamé para decirle que es un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé todo sobre su historial y su éxito. Y sé lo grandes que son los jugadores”, dice el presidente estadounidense.

Trump termina poniendo algo de presión. “Creo que tiene una muy buena oportunidad de llegar hasta el final. Así que quiero desearle suerte”, se escucha.

Pochettino agradece los parabienes. “Muchas gracias por su apoyo, señor presidente. Vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente en el país se sientan orgullosos”, contesta, según el registro, que tardó poco tiempo en convertirse en un viral en las redes sociales.