Salta el primer sudamericano: Paraguay desafía a Estados Unidos en una jornada tendrá dos inauguraciones más

Salta el primer sudamericano: Paraguay debuta en el Mundial y la jornada tendrá dos inauguraciones más. Foto: @albirroja

El Mundial de Norteamérica continúa este viernes con dos partidos. Uno correspondiente al Grupo B y otro del Grupo D. También habrá dos nuevas ceremonias inaugurales.

El fútbol comenzará a las 15.00 horas de Chile, con el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto. Más tarde, a las 21.00, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en Los Ángeles.

El conjunto albirrojo será el primer representante de Sudamérica en salir a la cancha en el Mundial. Paraguay vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, luego de completar una impecable campaña en las Eliminatorias. Desde la llegada de Gustavo Alfaro al banco, la selección guaraní revirtió una posición comprometida en la tabla (en ese momento igualados con Chile) y logró clasificar de forma directa al torneo. Durante ese proceso consiguió victorias ante Brasil, Argentina y Uruguay.

En la previa del debut, el técnico Alfaro publicó una emotiva carta en sus redes sociales en la que destacó el papel que tendrá Paraguay frente a los principales favoritos en el certamen planetario. “Las potencias juegan desde las certezas, con planteles colmados de élite. Nosotros, en cambio, jugamos desde la ilusión”, escribió el entrenador.

“Vamos a respetar la identidad histórica de nuestro fútbol. Dejamos la pasión para las tribunas; nosotros en la cancha pondremos el corazón, la disciplina, el esfuerzo, nuestro talento, la garra y la humildad para que ese deseo se convierta en realidad. Respetamos la lógica, pero esto es fútbol. Estamos listos. Con el corazón lleno de su amor, de su apoyo y de una emoción que desborda”, añadió el argentino.

La base de Paraguay está compuesta por jugadores experimentados como Gustavo Gómez y Fabián Balbuena en defensa, además de hombres fuertes en el ataque como Miguel Almirón y Julio Enciso. Este último llega con molestias físicas y su presencia en el estreno permanece en duda.

Paraguay integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. Su mejor actuación en un Mundial fue el acceso a los cuartos de final de Sudáfrica 2010, cuando cayó por 1-0 ante España, equipo que posteriormente se quedó con el título.

Antes Canadá disputará su primer encuentro como anfitrión de una Copa del Mundo. El combinado norteamericano buscará iniciar con una victoria su participación ante una selección de Bosnia que consiguió su clasificación tras superar el repechaje europeo, donde eliminó a Italia a través de los penales. La zona la completan Qatar y Suiza.

Dos nuevas inauguraciones

La jornada también estará marcada por dos espectáculos de apertura. Tras lo vivido este jueves en Ciudad de México, es el turno de los otros dos países anfritriones.

Antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se presentarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Ahí habrá representación nacional, que estará a cargo de Elyanna, cantante de origen palestino nacida en Chile.

Posteriormente, en Los Ángeles, la ceremonia previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay contará con las actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.