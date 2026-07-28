Suspenden las clases en establecimientos de cuatro comunas de Los Ríos por efectos del sistema frontal

El Ministerio de Educación (Mineduc) comunicó la suspensión de clases para todos los establecimientos educacionales de cuatro comunas de la Región de Los Ríos, como medida preventiva ante los estragos que ha generado el paso del sistema frontal por el sur del país.

La medida regirá para los recintos tanto públicos como privados de Futrono, Valdivia, Paillaco y Los Lagos, y abarca las enseñanzas parvularia, básica y media.

Previamente, la Municipalidad de Futrono se había adelantado, informando de la disposición para todos los establecimientos municipales de la comuna, como medida preventiva frente a las condiciones climáticas que continúan afectando a la zona.

Específicamente, se había precisado que la suspensión de actividades alcanza a los 12 recintos educacionales administrados por la corporación municipal, además de las tres salas cuna de la comuna.

La decisión fue adoptada en medio del complejo escenario provocado por las intensas precipitaciones que se registran en la región y que, durante las últimas horas, ha generado desbordes de ríos, interrupciones de conectividad y diversas emergencias.

La medida busca “resguardar la integridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás funcionarios de los recintos educacionales, evitando desplazamientos mientras persistan las condiciones de riesgo”.

Cabe señalar que, en horas de la noche de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para Futrono por desborde del río Coique, situación que amenaza a al menos tres viviendas de la comuna.