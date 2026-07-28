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    Política

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    En su primera entrevista tras el fin del gobierno de Boric, la exministra de la Segegob cuestionó la agenda actual del Ejecutivo y, además, acusó misoginia desde el oficialismo, al cuestionar que el Ejecutivo se abriera a conversar con parlamentarios libertarios y oficialistas el proyecto "Escucha su corazón".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A más de cuatro meses del fin del gobierno de Gabriel Boric, la exministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, otorgó este lunes su primera entrevista tras dejar el Ejecutivo, en la que volvió a arremeter con dureza contra la administración de José Antonio Kast y, además, descartó volver a ocupar un cargo en el Congreso.

    En un nuevo episodio del pódcast Animales Políticos, conducido por Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio, la otrora vocera de gobierno fustigó el desempeño del republicano en temas como la seguridad y los derechos de las mujeres.

    Tras reiterar la idea de que “nos gobierna una ultraderecha, la de Milei, Trump, Bolsonaro” y acusar una agenda común articulada a nivel internacional, Vallejo calificó como una “gran estafa” la promesa de Kast de poner freno a la delincuencia.

    Creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que (...) iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación“, sostuvo la militante del PC.

    En este sentido, recordó que el anuncio de recorte fiscal realizado por el actual gobierno, afectaba incluso -de manera inicial- a la cartera de Seguridad Pública, lo que debió luego ser revertido.

    “Esa fue una primera improvisación -aseguró- Segundo, fue que tenían un plan para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Luego reconocen que no hay un plan y que van a seguir implementando la política macro del gobierno de Gabriel Boric, que tanto habían criticado”.

    En este sentido, dijo creer que “la promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”, agregó.

    Por otra parte, afirmó que la agenda económica y social del actual gobierno ha puesto el peso en la clase trabajadora, afectándola profundamente.

    “La agenda del gobierno es poner una clase sobre la otra, pero la clase más poderosa contra la clase trabajadora. Esto de que el costo lo pague la clase trabajadora para favorecer a los más ricos es el ejemplo más nítido de aquello. Con el ‘bencinazo’, los cambios en 40 horas, en indemnización por años de servicio (...) Hay un traspaso de los costos a la gente, y eso lo están viviendo las personas”, aseguró.

    “Escucha su corazón”

    Respecto de los derechos de las mujeres, la exministra de la Segegob se sumó a las críticas opositoras por el proyecto de ley “Escucha su Corazón”, presentado por diputados del Partido Nacional Libertario con el patrocinio de parlamentarios republicanos. Afirmó que con esta iniciativa -que propone que las mujeres escuchen los latidos del feto ante de interrumpir el embarazo-, desde el oficialismo buscan “correr el cerco” respecto del aborto.

    Esto, luego de que el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), se abriera a dialogar con libertarios el proyecto.

    “El Escucha su corazón es radical, escándalo. Todos nos escandalizamos. Pero después pasamos a la fase de “conversemos” (...). Se va a naturalizar, te lo aseguro, y ya corrieron el cerco”, sostuvo la exautoridad. Y, en este sentido, indicó que para el oficialismo “lo que importa es el feto, no la mujer, entonces van a tratar de legitimar que, en el caso de la violación, el feto no es inviable, ahí sí. Lo que se esconde detrás de esta conversación no es la defensa de la vida de los niños —si no estarían defendiendo las vidas de los niños palestinos, de los niños migrantes—. Lo que se esconde es un odio profundo a las mujeres y a su posibilidad de tener libertades y derechos. Los sectores ultraconservadores son profundamente misóginos”, afirmó.

    Asimismo, cuestionó la forma en que se dio el cambio del gabinete el pasado 19 de mayo, cuando Trinidad Steinert dejó el Ministerio de Seguridad Pública y Mara Sedini la Segegob, ambas en medio de críticas. En ese entonces, Claudio Alvarado asumió como biministro de Interior y de la Segegob, mientras Martín Arrau se hizo cargo de Seguridad Pública.

    “Encuentro muy decidor que sacan a dos mujeres y las reemplazan por hombres, además haciendo dos pegas. Es como decirle ‘tú mujer no pudiste con tu pega, voy a poner hombres que además van a liderar dos carteras”, sostuvo.

    “Lo encontré un ninguneo muy fuerte. Además porque el vocero–ministro del Interior no hace vocerías. (Si) yo no hubiera hecho una vocería de un lunes, me habrían hecho pebre, no solo la oposición, sino que también la prensa, por esto de que supuestamente me escondía (...) Resulta que La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes, y nadie dice nada, yo estoy impactada con eso”, relevó Vallejo.

    Finalmente, aprovechó la ocasión para descartar su retorno al Congreso en el futuro próximo.

    “Yo decidí hace un rato no volver al Parlamento. Tampoco como senadora (...) Está muy intoxicado el debate ahí”, sostuvo. “No tengo ninguna aspiración de asumir un cargo”, aseguró.

    Más sobre:Camila VallejoEscucha su corazónabortoseguridadJosé Antonio Kast

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