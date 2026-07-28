Senapred mantiene alerta roja en el Maule y la extiende a Futrono y Valdivia por riesgo de desborde de ríos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este lunes que mantuvo la alerta roja regional por desborde en la Región del Maule y declaró la misma condición para las comunas de Futrono y Valdivia, en la Región de Los Ríos, debido al aumento de los caudales y al riesgo que representan para la población las crecidas de distintos cursos de agua.

En el caso del Maule, la medida permanece vigente desde el pasado 25 de julio. No obstante, este lunes la Dirección General de Aguas (DGA) reportó que las estaciones hidrométricas del río Loncomilla en Las Brisas, el río Palos en Junta con Colorado y el río Mataquito en Puente La Huerta registraran caudales correspondientes a umbral rojo.

Según explicó Senapred, estos niveles representan un incremento significativo del riesgo para las personas que habitan o desarrollan actividades en las cercanías de dichos cauces, por lo que, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, se decidió mantener la alerta roja hasta que las condiciones permitan su levantamiento.

En la Región de Los Ríos, en tanto, la Dirección Regional de Senapred informó que el río Coique, en la comuna de Futrono, se encuentra desbordado y mantiene amenaza directa sobre al menos tres viviendas.

A ello se suma la situación del río Santo Domingo, en la comuna de Valdivia, cuyo desborde provocó afectación a la conectividad en la Ruta T-206 y mantiene la posibilidad de daños en viviendas ubicadas en sectores cercanos al cauce.

Frente a este escenario y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, Senapred declaró alerta roja por riesgo de desborde para las comunas de Futrono y Valdivia, medida que comenzó a regir de inmediato y se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo.

El organismo precisó además que, con la entrada en vigor de esta alerta roja, la alerta amarilla por crecida que afectaba a la comuna de Valdivia quedó incorporada dentro de la nueva condición de emergencia. En paralelo, continúa vigente la alerta amarilla por crecida para la comuna de Los Lagos.