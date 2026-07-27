Incendio consumió un vagón del Metro: emergencia dejó once afectados por humo y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

Una compleja emergencia afectó la tarde de este lunes a la Línea 5 del Metro de Santiago, luego de que un tren se incendiara -por motivos que son materia de investigación- mientras permanecía detenido en la estación Santa Isabel, situación que obligó a evacuar a los pasajeros y provocó la suspensión parcial del servicio en seis estaciones de la red.

El incidente fue informado por Metro alrededor de las 17.12 horas, cuando se detectó la presencia de fuego bajo el bastidor de un tren modelo NS-74 en la estación Santa Isabel. Minutos después se activaron los protocolos de emergencia, mientras personal de Bomberos, Carabineros, SAMU y equipos de la empresa concurrieron al lugar.

El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, explicó que, conforme a los procedimientos establecidos, se ordenó la evacuación inmediata tanto del tren como de la estación.

“Frente a esto, se activaron todos los protocolos de evacuación de la estación y del tren, de acuerdo a lo establecido. Eso implica la evacuación de todos los pasajeros por el túnel hasta la estación siguiente, que en este caso fue Irarrázaval”, señaló.

Producto del incendio, Metro implementó un servicio parcial en la Línea 5, dejando fuera de operación el tramo de seis estaciones, comprendido entre Plaza de Armas e Irarrázaval, mientras el resto de la red continuó funcionando con normalidad.

“Las personas que utilizan la Línea 5 en la hora punta para retornar a sus lugares pueden utilizar opciones alternativas, porque todo el resto de la red continúa operando en forma normal”, indicó Melo, agregando que la empresa evaluaría durante la jornada si era posible restablecer el servicio o si la reapertura quedaría para este lunes.

Bomberos combate incendio que consumió un vagón

Hasta la estación Santa Isabel llegaron cerca de 21 carros y voluntarios de diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa que prestaron apoyo en las labores de control del siniestro.

Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, confirmó que el siniestro fue controlado, aunque explicó que las labores más complejas estuvieron relacionadas con la evacuación y la alta concentración de humo tóxico al interior de los túneles.

“Bomberos trabaja en la evacuación, asegurar la escena y trabajar con seguridad. Se ha trabajado y se ha canalizado toda esta solución de esta emergencia con personal del Metro (...) Lo más complicado fue lo primero que es la evacuación. Ya teniendo evacuada a la gente, nos preocupamos de la extinción y en ese sentido ya la situación se encuentra controlada”, afirmó.

El oficial precisó que las labores posteriores se concentraron en ventilar la red subterránea, y explicó que la combustión involucró principalmente materiales sintéticos presentes en el tren.

“Tenemos diferentes tipos de materiales, sintéticos principalmente, también tenemos neumáticos, tenemos goma, muy tóxico para la respiración, por eso que era tan complicado en este caso para evacuar a la gente”, sostuvo.

Añadió que el incendio afectó principalmente “todo el plástico que tienen los asientos y también los neumáticos, que son gran parte de la combustión que se generó”, señalando que incluso se produjeron estallidos cuando estos reventaban debido a las altas temperaturas.

Respecto de las personas afectadas, informó que el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atendió a cuatro civiles por inhalación de humo, entre ellos un lactante, además de dos voluntarios de Bomberos que también debieron recibir asistencia tras presentar problemas respiratorios durante el combate del incendio.

“Vamos a tener mayor información cuando tengamos claro el origen y también si el humo afectó las dependencias del Metro o si existen daños por agua o por el tránsito de Bomberos”, agregó.

Metro reporta tres trabajadores afectados

Por su parte, la gerenta de Operaciones de Metro, Pamela Barros, confirmó que la evacuación permitió evitar lesiones entre los usuarios del servicio.

“Nosotros activamos todos nuestros protocolos de seguridad evacuando las estaciones, por lo cual no tenemos lesionados en cuanto a clientes”, afirmó.

No obstante, detalló que tres funcionarios de Metro sí resultaron afectados mientras ejecutaban el procedimiento de evacuación.

“Tuvimos afectación a tres personas de nuestros equipos que son los que activaron el protocolo de evacuación de la estación, pero que se encuentran en buenas condiciones, fueron atendidas por personal paramédico y no fue necesario derivarlos a un centro asistencial”, explicó.

Pese a ello, Bomberos precisó más tarde que los trabajadores de Metro afectados por el humo había ascendido a cinco tras controlada la emergencia, totalizando once personas las que debieron ser atendidas.

Incendio en Metro de Santiago

Barros añadió que la emergencia estuvo circunscrita únicamente a la estación Santa Isabel.

“No hemos tenido afectación en ninguna otra estación. Este fue un problema puntual de esta estación en el andén producto del fuego que se presentó en este tren por causas a determinar, ya sea por un evento en la vía o propio del tren”, señaló.

Refuerzan buses Red y llaman a evitar el humo

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que la prioridad fue evacuar a los pasajeros y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Debido a la interrupción del servicio, el Ministerio de Transportes dispuso un refuerzo de la flota de buses Red para absorber la demanda de pasajeros que debieron abandonar las estaciones.

Detalló además que se incrementaron las frecuencias de los recorridos 210, 210B, 210E y 213 para facilitar los desplazamientos en el sector afectado.

Asimismo, formuló un llamado a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y a mantenerse alejados de las emanaciones de humo.

“A todas luces estamos hablando de humo tóxico y lo que habría que hacer es tratar de alejarse de las emanaciones para evitar algún tipo de intoxicación por vía aérea”, advirtió.

Respecto al origen del siniestro, la autoridad indicó que los antecedentes preliminares apuntan a una falla bajo el tren y que, hasta ahora, no existirían indicios de participación de terceros.

“Solamente puedo indicar que el incendio comenzó debajo del vagón y no estarían involucradas terceras personas, pero esto es parte de la investigación que se tiene que desarrollar”, señaló.

Al cierre de esta nota, se mantenía el servicio disponible en la Línea 5 desde Plaza Maipú hasta Baquedano y desde Ñuble hasta Vicente Valdés. Mientras que, las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante se permanecían cerradas por los peritajes de investigación de Bomberos.

Cabe señalar que esta emergencia ocurre pocas horas después de otra contingencia registrada durante la mañana de este domingo en la Línea 1, donde una interrupción parcial obligó a operar únicamente entre San Pablo y Tobalaba, y entre Escuela Militar y Los Dominicos, generando retrasos y mayores tiempos de espera para miles de usuarios.