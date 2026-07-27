SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendio consumió un vagón del Metro: emergencia dejó once afectados por humo y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

    La emergencia obligó a interrumpir parcialmente el servicio en plena hora punta. Autoridades anunciaron refuerzo de recorridos de buses Red y llamaron a la población a evitar acercarse al sector debido a la presencia de humo tóxico.

    Por 
    Roberto Martínez
    Incendio en vagón de Metro en estación Santa Isabel

    Una compleja emergencia afectó la tarde de este lunes a la Línea 5 del Metro de Santiago, luego de que un tren se incendiara -por motivos que son materia de investigación- mientras permanecía detenido en la estación Santa Isabel, situación que obligó a evacuar a los pasajeros y provocó la suspensión parcial del servicio en seis estaciones de la red.

    El incidente fue informado por Metro alrededor de las 17.12 horas, cuando se detectó la presencia de fuego bajo el bastidor de un tren modelo NS-74 en la estación Santa Isabel. Minutos después se activaron los protocolos de emergencia, mientras personal de Bomberos, Carabineros, SAMU y equipos de la empresa concurrieron al lugar.

    El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, explicó que, conforme a los procedimientos establecidos, se ordenó la evacuación inmediata tanto del tren como de la estación.

    “Frente a esto, se activaron todos los protocolos de evacuación de la estación y del tren, de acuerdo a lo establecido. Eso implica la evacuación de todos los pasajeros por el túnel hasta la estación siguiente, que en este caso fue Irarrázaval”, señaló.

    Producto del incendio, Metro implementó un servicio parcial en la Línea 5, dejando fuera de operación el tramo de seis estaciones, comprendido entre Plaza de Armas e Irarrázaval, mientras el resto de la red continuó funcionando con normalidad.

    “Las personas que utilizan la Línea 5 en la hora punta para retornar a sus lugares pueden utilizar opciones alternativas, porque todo el resto de la red continúa operando en forma normal”, indicó Melo, agregando que la empresa evaluaría durante la jornada si era posible restablecer el servicio o si la reapertura quedaría para este lunes.

    Bomberos combate incendio que consumió un vagón

    Hasta la estación Santa Isabel llegaron cerca de 21 carros y voluntarios de diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa que prestaron apoyo en las labores de control del siniestro.

    Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, confirmó que el siniestro fue controlado, aunque explicó que las labores más complejas estuvieron relacionadas con la evacuación y la alta concentración de humo tóxico al interior de los túneles.

    “Bomberos trabaja en la evacuación, asegurar la escena y trabajar con seguridad. Se ha trabajado y se ha canalizado toda esta solución de esta emergencia con personal del Metro (...) Lo más complicado fue lo primero que es la evacuación. Ya teniendo evacuada a la gente, nos preocupamos de la extinción y en ese sentido ya la situación se encuentra controlada”, afirmó.

    El oficial precisó que las labores posteriores se concentraron en ventilar la red subterránea, y explicó que la combustión involucró principalmente materiales sintéticos presentes en el tren.

    “Tenemos diferentes tipos de materiales, sintéticos principalmente, también tenemos neumáticos, tenemos goma, muy tóxico para la respiración, por eso que era tan complicado en este caso para evacuar a la gente”, sostuvo.

    Añadió que el incendio afectó principalmente “todo el plástico que tienen los asientos y también los neumáticos, que son gran parte de la combustión que se generó”, señalando que incluso se produjeron estallidos cuando estos reventaban debido a las altas temperaturas.

    Respecto de las personas afectadas, informó que el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atendió a cuatro civiles por inhalación de humo, entre ellos un lactante, además de dos voluntarios de Bomberos que también debieron recibir asistencia tras presentar problemas respiratorios durante el combate del incendio.

    “Vamos a tener mayor información cuando tengamos claro el origen y también si el humo afectó las dependencias del Metro o si existen daños por agua o por el tránsito de Bomberos”, agregó.

    Metro reporta tres trabajadores afectados

    Por su parte, la gerenta de Operaciones de Metro, Pamela Barros, confirmó que la evacuación permitió evitar lesiones entre los usuarios del servicio.

    “Nosotros activamos todos nuestros protocolos de seguridad evacuando las estaciones, por lo cual no tenemos lesionados en cuanto a clientes”, afirmó.

    No obstante, detalló que tres funcionarios de Metro sí resultaron afectados mientras ejecutaban el procedimiento de evacuación.

    Tuvimos afectación a tres personas de nuestros equipos que son los que activaron el protocolo de evacuación de la estación, pero que se encuentran en buenas condiciones, fueron atendidas por personal paramédico y no fue necesario derivarlos a un centro asistencial”, explicó.

    Pese a ello, Bomberos precisó más tarde que los trabajadores de Metro afectados por el humo había ascendido a cinco tras controlada la emergencia, totalizando once personas las que debieron ser atendidas.

    Incendio en Metro de Santiago

    Barros añadió que la emergencia estuvo circunscrita únicamente a la estación Santa Isabel.

    “No hemos tenido afectación en ninguna otra estación. Este fue un problema puntual de esta estación en el andén producto del fuego que se presentó en este tren por causas a determinar, ya sea por un evento en la vía o propio del tren”, señaló.

    Refuerzan buses Red y llaman a evitar el humo

    El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que la prioridad fue evacuar a los pasajeros y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

    Debido a la interrupción del servicio, el Ministerio de Transportes dispuso un refuerzo de la flota de buses Red para absorber la demanda de pasajeros que debieron abandonar las estaciones.

    Detalló además que se incrementaron las frecuencias de los recorridos 210, 210B, 210E y 213 para facilitar los desplazamientos en el sector afectado.

    Asimismo, formuló un llamado a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y a mantenerse alejados de las emanaciones de humo.

    “A todas luces estamos hablando de humo tóxico y lo que habría que hacer es tratar de alejarse de las emanaciones para evitar algún tipo de intoxicación por vía aérea”, advirtió.

    Respecto al origen del siniestro, la autoridad indicó que los antecedentes preliminares apuntan a una falla bajo el tren y que, hasta ahora, no existirían indicios de participación de terceros.

    “Solamente puedo indicar que el incendio comenzó debajo del vagón y no estarían involucradas terceras personas, pero esto es parte de la investigación que se tiene que desarrollar”, señaló.

    Al cierre de esta nota, se mantenía el servicio disponible en la Línea 5 desde Plaza Maipú hasta Baquedano y desde Ñuble hasta Vicente Valdés. Mientras que, las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante se permanecían cerradas por los peritajes de investigación de Bomberos.

    Cabe señalar que esta emergencia ocurre pocas horas después de otra contingencia registrada durante la mañana de este domingo en la Línea 1, donde una interrupción parcial obligó a operar únicamente entre San Pablo y Tobalaba, y entre Escuela Militar y Los Dominicos, generando retrasos y mayores tiempos de espera para miles de usuarios.

    Más sobre:MetroSanta IsabelIncendioEvacuaciónLínea 5Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alerta por uso de IA: jueces civiles piden a la Suprema duras medidas contra abogado que ha subido casi 40 mil escritos

    Alcaldes inician lobby en recta final por contribuciones: derecha apunta a Sanhueza (UDI) e izquierda a un nuevo proyecto

    La hora de Vivanco: exministra ya tiene fecha para entregar su primera declaración en la trama bielorrusa

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú

    Mejoró su debut: La Odisea descolla en su segundo fin de semana en Chile y asciende a nivel mundial

    Reformas políticas: la creciente presión para impulsar la otra “agenda no prioritaria” para La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    2.
    Sobreseído por prescripción de delitos: Sergio Jadue anota triunfo en justicia chilena a una década de su salida del país

    Sobreseído por prescripción de delitos: Sergio Jadue anota triunfo en justicia chilena a una década de su salida del país

    3.
    Detienen a “El Billete” y al “Luchito del 34”, miembros de banda ligada a secuestro y homicidio en la zona sur de Santiago

    Detienen a “El Billete” y al “Luchito del 34”, miembros de banda ligada a secuestro y homicidio en la zona sur de Santiago

    4.
    Ante aumento de letalidad: Minsal declara alerta sanitaria por virus hanta desde Atacama a Magallanes

    Ante aumento de letalidad: Minsal declara alerta sanitaria por virus hanta desde Atacama a Magallanes

    5.
    Megarreforma: Iglesias se desmarca de alcaldes oficialistas, cuestiona propuesta de compensación y pide veto de Kast

    Megarreforma: Iglesias se desmarca de alcaldes oficialistas, cuestiona propuesta de compensación y pide veto de Kast

    6.
    Diputados UDI piden a Presidente Kast promover durante su viaje a Perú la reactivación de Prosur con gobiernos afines de la región

    Diputados UDI piden a Presidente Kast promover durante su viaje a Perú la reactivación de Prosur con gobiernos afines de la región

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    Rating del lunes 27 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 27 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo comienza la postulación a la Admisión Escolar 2027? Revisa las fechas clave

    ¿Cuándo comienza la postulación a la Admisión Escolar 2027? Revisa las fechas clave

    Partido Republicano inicia nueva batalla y pide al gobierno privatizar Codelco: “Después será tarde si se afectan los quórum”
    Chile

    Partido Republicano inicia nueva batalla y pide al gobierno privatizar Codelco: “Después será tarde si se afectan los quórum”

    Alerta por uso de IA: jueces civiles piden a la Suprema duras medidas contra abogado que subió casi 40 mil escritos en tres días

    La hora de Vivanco: exministra ya tiene fecha para entregar su primera declaración en la trama bielorrusa

    Gobierno decreta emergencia agrícola en el norte y ministro Campos ve efectos transitorios en el precio de alimentos
    Negocios

    Gobierno decreta emergencia agrícola en el norte y ministro Campos ve efectos transitorios en el precio de alimentos

    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Agosto lluvioso: un modelo meteorológico vuelve a pronosticar precipitaciones sobre lo normal en Chile

    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS
    El Deportivo

    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS

    Arranca el Clasificatorio de Tenis de Mesa rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Santiago 2027

    La Premier League endurece las reglas: el inédito cambio que se aplicará en Inglaterra para la temporada 2026-2027

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Mejoró su debut: La Odisea descolla en su segundo fin de semana en Chile y asciende a nivel mundial
    Cultura y entretención

    Mejoró su debut: La Odisea descolla en su segundo fin de semana en Chile y asciende a nivel mundial

    Parte de la formación original de La Ley revive su legendaria historia con show en el Club Chocolate

    Bamba: festival con Marc Anthony, Juanes y Fito Páez define sus horarios

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú
    Mundo

    Gobernabilidad, seguridad ciudadana y polarización: los retos de Keiko Fujimori en la presidencia de Perú

    Zelenski destaca reunión con Trump en la Casa Blanca: “Es importante que el proceso diplomático se revitalice”

    La reforma educacional de Burnham en Inglaterra: más enseñanza técnica adaptada a las necesidades de las empresas locales

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico