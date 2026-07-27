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    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    El tanto convertido por Sidny Lopes Cabral en el partido entre Cabo Verde y la Albiceleste fue el galardonado en la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el mejor gol del Mundial 2026. Xu Zijian

    Se conoce el mejor gol del Mundial. El premio otorgado por la FIFA fue para Sidny Lopes Cabral. El futbolista de Cabo Verde se impuso por su anotación frente a Argentina en los dieciseisavos de final del certamen disputado en Canadá, México y Estados Unidos.

    El lateral izquierdo marcó con un remate desde la entrada del área que se clavó en el ángulo de Emiliano Martínez. Fue el 2-2 en un partido que terminó con triunfo de la Albiceleste por 3-2. El tanto fue elegido por votación pública.

    Con este resultado, Lopes Cabral se impuso sobre los otros 11 goles nominados por la FIFA. Entre los candidatos figuraban Julián Álvarez, por su gol a Suiza en los cuartos de final; Lionel Messi, por su anotación frente a Argelia en el debut de Argentina, Kylian Mbappé, por su gol ante Senegal, Erling Haaland, por su segunda definición contra Brasil en los octavos de final, y Ferran Torres, por el tanto que le dio el título a España en la final ante la Albiceleste.

    La lista también incluyó los goles de Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina vs. Qatar), Jude Bellingham (Inglaterra vs. Francia), Wilson Isidor (Haití vs. Marruecos), Elijah Just (Nueva Zelanda vs. Irán), Daizen Maeda (Japón vs. Suecia) y Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs. República Democrática del Congo).

    Sidny Lopes Cabral se convierte en el primer futbolista de Cabo Verde en recibir el premio al mejor gol de una Copa del Mundo. “En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer", señaló el carrilero al sitio de la FIFA.

    “Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz”, añadió.

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