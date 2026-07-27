Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles

Los precios internacionales del petróleo experimentaron hoy una de sus mayores caídas de las últimas semanas debido a la suspensión de los ataques entre Estados Unidos e Irán, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, esto no sería suficiente para evitar un aumento en el precio de los combustibles en Chile. Así lo señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en una vocería en La Moneda.

“Es altamente probable que esta semana exista una leve alza en el precio de los combustibles”, dijo la autoridad tras las consultas de la prensa.

Claudio Alvarado, ministro del Interior y de Seegob.

Hay que recordar que los precios locales de las bencinas habían experimentado dos caídas de más de $ 100 cada una en las últimas semanas, debido a los ajustes en el costo del barril de crudo luego del alto al fuego acordado el 14 de junio pasado.

En ese marco, tanto el valor del petróleo Brent (de referencia para Chile) como el WTI (Nueva York) lograron situarse en los previos al estallido del conflicto, a fines de febrero.

Sin embargo, en las últimas dos semanas el conflicto inició una nueva escalada que empujó al barril Brent una vez más por encima de la barrera de los US$ 100, disparando las expectativas para esta semana cuando Enap comunique los precios de referencia.

“Está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y no es un capricho del gobierno”, afirmó Alvarado en referencia al funcionamiento del Mepco.

“Como gobierno estamos plenamente conscientes de lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles”, afirmó la autoridad.