Tras asistir al cambio de mando en Perú: Kast retomará este martes su visita a la región de Atacama por sistema frontal
El Presidente contempla visitar Vallenar, zona a la que no pudo llegar la semana pasada debido a un corte en la ruta.
El Presidente José Antonio Kast asistirá este martes al cambio de mando en Perú, oportunidad en que Keiko Fujimori asumirá la presidencia del país vecino.
La ceremonia de transmisión de mando iniciará a las 11.00 horas de este martes en los salones del Congreso Nacional en Lima.
Posterior al hito, el Mandatario viajará directo a Copiapó, región de Atacama, para retomar su visita a la zona que durante la semana pasada se vio interrumpida por un corte de ruta.
Debido a dicho imprevisto, el Presidente no pudo llegar hasta Vallenar, zona que ahora sí contempla visitar este miércoles, al igual que La Serena.
En esas tres comunas tendrá reuniones con las autoridades locales correspondientes para analizar los efectos del sistema frontal.
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