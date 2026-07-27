Crece la crisis en Italia: Paolo Maldini y Leonardo renuncian a la federación a solo 16 días de asumir

Nuevo terremoto en la selección de Italia. A solo 16 días de asumir, Paolo Maldini renunció a su puesto como director técnico de la federación. Lo que era un movmiento para reconstruir el “Calcio” tras los últimos fracasos de la Azzurra, que lleva tres Mundiales sin clasificar, se transfroma en otro episodio de la crisis estructural.

La salida del exdefensor se produce por las diferencias internas que surgieron tras el fallido intento de contratar a Andrea Pirlo como nuevo seleccionador.

Junto con Maldini también abandonó sus funciones Leonardo, quien se desempeñaba como asesor del exzaguero en el proyecto que buscaba reestructurar el fútbol italiano.

Tras descartarse la opción de Pep Guardiola, Maldini y Leonardo impulsaron el nombre de Pirlo como única alternativa para asumir el cargo. La postura fue revelada por los medios locales: “Él o él. Nadie más”. Sin embargo, la candidatura del exmediocampista encontró resistencia dentro de la dirigencia de la FIGC.

La principal objeción estuvo relacionada con el contrato que Pirlo mantiene con Fonbet, una casa de apuestas rusa cuya publicidad está prohibida en Italia. Esa situación generó dudas en la cúpula de la federación, especialmente en su presidente, Giovanni Malagò, quien finalmente bloqueó el nombramiento.

Maldini duró apenas dos semanas en la FIGC.

Tras conocer que ya no sería considerado para dirigir a la selección italiana, Pirlo publicó un comunicado en sus redes sociales. “Tras enterarme anoche de que ya no soy candidato a la selección italiana, siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos. Agradezco a Maldini y a Leonardo”, escribió el exfutbolista.

En el mismo texto defendió su relación comercial. “A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he ejercido mi profesión cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva”, explicó.

Giancarlo Abete, presidente de la Serie A y participante de la reunión sostenida por la dirigencia de la FIGC, entregó detalles sobre las conversaciones. “La reunión de hoy comenzó con negociaciones con Guardiola y luego la recomendación de Pirlo. Después, surgieron los problemas que todos conocen, actividades que la federación desconocía al tomar esta decisión”, declaró en palabras recogidas por La Gazzetta dello Sport.

El dirigente reconoció además que la federación deberá reiniciar completamente la planificación deportiva. “Hasta hace 45 minutos, estábamos pensando en las alternativas que proponían el director técnico y el asesor. Ahora tenemos que empezar de cero con un proyecto serio”, sostuvo.

La salida de ambos abre un nuevo escenario para la selección italiana. Según la prensa local, Giorgio Chiellini aparece como principal candidato para reemplazar a Maldini, mientras que Roberto Mancini figura entre las principales alternativas para volver al banco de la Azzurra. Antonio Conte, quien también fue considerado durante el proceso de búsqueda, vuelve a aparecer entre los posibles candidatos.