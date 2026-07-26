Este viernes, minutos antes de la victoria sobre Deportes Limache, Colo Colo remeció el mercado internacional. Los albos lograron un entendimiento con Vozinha, figura en el último Mundial, defendiendo el arco de Cabo Verde, y concretaron un fichaje por el que venían trabajando hacía un par de semanas.

Minutos después, el club de Macul anunció la incorporación del golero a través de sus cuentas en las redes sociales. Sin embargo, hasta ahí, aún no había certezas de que el contrato hubiera sido suscrito. El golero, de hecho, aún no se ha referido a la llegada a Chile en las plataformas en las que logró un crecimiento exponencial durante el torneo planetario.

Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

La tranquilidad para los albos se produjo hace pocas horas. El sábado por la noche, Vozinha firmó el documento que lo unirá a los albos. Como informó El Deportivo, el acuerdo es por seis meses, aunque contiene una cláusula que permitirá extenderlo por un año más, en función de la conformidad de ambas partes. Por un lado, el Cacique busca cautelar sus intereses en función del rendimiento deportivo del portero. Por otro, el futbolista se reserva la opción de revisar el vínculo ante eventuales problemas de adaptación.

En Macul esperan que el guardameta arribe este martes al país. Luego, cumplirá con el protocolo habitual relacionado con los fichajes: se someterá a los exámenes médicos que certifiquen que está en condiciones de defender la portería alba. Superado ese trámite, quedará a disposición del técnico Fernando Ortiz.

Vozinha, junto a Lionel Messi.

Larga inactividad

Independientemente del fenómeno que se ha producido en torno a su llegada al equipo albo, en Colo Colo deberán tener algo de paciencia para ver el estreno del africano en su arco. En la práctica, el portero no juega desde el 3 de julio, cuando defendió el arco de su selección en la caída por 3-2 frente a Argentina, en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Dos semanas después, volvió a vestirse de corto, aunque en un menor nivel de exigencia: participó en el Juego de Leyendas, que se disputó en la antesala de la final que España le ganó a la Albiceleste.

En ese encuentro, al que fue invitado por la organización, se robó toda la atención. Por esos días, ya se sabía del interés del Cacique por sus servicios. "Vozinha es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile. Hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes. Pero ojo, que no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador”, reconocía Adilson dos Santos, su representante, a El Deportivo.

Los siguientes, los dedicó a descansar. De hecho, se le vio en varias situaciones compartiendo con celebridades, en una muestra del especial status que alcanzó después de la consagratoria actuación que cumplió en el Mundial. Hasta que le llegó el momento de volver a trabajar. Inesperadamente, para muchos, lo hará en Chile.