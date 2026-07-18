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    Representante de Vozinha aclara las dudas sobre el futuro del arquero: “Hubo contactos con Colo Colo”

    Adilson dos Santos conversó con El Deportivo y aseguró que “el club por el cual firme tiene que darle seguridad de que va a jugar, porque eso es lo que el profesional quiere”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Vozinha no estpa lejos de Colo Colo. FOTO: Xinhua/Ju Huanzong. Ju Huanzong

    Lo que surgió como un rumor, con más especulación que concreción real, a medida que han pasado las horas se ha ido cristalizando mucho más. La certeza de ver al portero Vozinha en Colo Colo, meta titular de Cabo Verde, ya no es una utopía. Sobre todo, después de las afirmaciones que el representante del jugador dio a El Deportivo.

    Porque el meta africano fue una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo, tanto dentro como fuera de la cancha. Sus actuaciones lo transformaron en uno de los más destacados, al margen de los casi 30 millones de seguidores que sumó en sus redes sociales.

    Tras el final de su contrato con el humilde Chaves, club de la segunda categoría portuguesa, el arquero más famoso de Norteamérica busca club. A los 40 años, el jugador isleño demostró su vigencia y son varias las instituciones las que se acercaron a preguntar por sus condiciones.

    En ese escenario asoma la opción de Colo Colo. Los problemas físicos de Fernando de Paul y la inestabilidad del juvenil Gabriel Maureira, quien asumió la responsabilidad, advierten sobre la necesidad que tiene el cuerpo técnico de Fernando Ortiz para reforzar el puesto. Una plaza que, incluso, intentaron llenar a principios de años, después de que el DT contactara al argentino Esteban Andrada.

    Ahora, el tema del africano toma fuerza. En Macul, al menos reconocen a El Deportivo que existen acercamientos con el entorno del golero, aunque se esfuerzan especialmente en cifrarlos como ‘preliminares’.

    “Sería un golazo, un lujo accesible”, afirman en la dirigencia alba, aunque queda mucho camino para ver al caboverdiano en los pastos de Monumental. En pleno Mundial se comenzó a hablar de la opción de que el Inter Miami se transforme en la nueva casa del portero. El imán que significa Lionel Messi y enorme presupuesto del club del que David Beckham es copropietario son dos elementos que complican al equipo chileno.

    Incluso, en el seno de la dirigencia apuestan por un contrato relativamente corto, que favorecería a ambas partes. “Un año y medio, quizás”, sostienen internamente. En ese plazo, si se mantiene la tendencia actual, Vozinha podría jugar la Copa Libertadores con los albos, con los que su impacto mediático seguirá creciendo.

    No es lejano

    Una vez consumada la eliminación ante los argentinos, en la segunda fase de la Copa del Mundo, el propio jugador se refirió a su futuro personal y a las potenciales opciones que maneja para continuar su carrera profesional.

    “Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing. Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar”, advirtió el golero.

    Pero en el entorno del futbolista conocen el interés de los albos. Así queda claro en las declaraciones de su representante, Adilson dos Santos, quien en conversación con El Deportivo advirtió sobre los “contactos”.

    “Vozinha es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes. Pero ojo, que no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador”, reconoce el empresario.

    Asimismo, advierte que “también se ha mostrado interés por Vozinha desde equipos de Venezuela. Incluso, hay tres o cuatro clubes de Brasil que han hecho algo parecido. Hay muchos intermediarios intentando tenerlo”.

    En la misma conversación, el agente que maneja los destinos del popular jugador estableció cuáles son las condiciones que exige su representado para tomar una decisión respecto de su futuro profesional.

    “En este momento, Vozinha se encuentra de vacaciones en Nueva York, porque quiere descansar bien y tomarse tiempo para tomar una decisión. El club por el cual firme tiene que darle seguridad de que va a jugar, porque eso es lo que el profesional quiere. Veremos qué ocurre”, afirmó Adilson dos Santos.

    Más sobre:FútbolColo ColoMundial 2026VozinhaSelección de Cabo VerdeAdilson dos Santos

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