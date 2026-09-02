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    Aumentan a más de 1.100 los muertos por las inundaciones en Nepal, con más de 3.900 desaparecidos

    A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Xinhua.

    El balance de muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada en el norte de Nepal, en una zona fronteriza con China, ha superado ya el umbral de los 1.100 muertos, según las autoridades nepalíes, que mantienen por encima de los 3.900 el número de desaparecidos.

    La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que hasta la fecha se han recuperado 1.114 cuerpos, incluidos 348 en Chitwan, a los que se suman 218 en Nawalparasi Este y 190 en Nawalparasi Oeste.

    El organismo ha resaltado que los equipos de emergencia han rescatado por el momento a 11.993 personas, incluidos 273 extranjeros que han sido evacuados por vía aérea, al tiempo que ha manifestado que un total de 292 personas resultaron heridas en el desastre, 182 de las cuales ya han recibido el alta.

    Asimismo, ha destacado que más de 21.300 agentes, entre ellos 7.900 policías y 9200 militares, están desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como la entrega de ayuda de primera necesidad a los damnificados.

    A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino -entre ellos 261 ciudadanos extranjeros-, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.

    Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha asegurado en rueda de prensa que la respuesta a la riada “está entrando en una nueva fase”. “Las autoridades están intensificando los esfuerzos de ayuda y las operaciones de recuperación”, ha dicho.

    “Para miles de familias afectadas, la prioridad ahora es recibir asistencia humanitaria, recuperar e identificar los restos de sus seres queridos, localizar a familiares desaparecidos, reunir a los niños separados y facilitar el acceso a apoyo psicosocial”, ha explicado Dujarric, quien ha cifrado en cerca de 3.500 los desplazados por la catástrofe.

    Más sobre:NepalChinaDesaparecidosFallecidos

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