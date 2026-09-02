Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

Las investigaciones sobre bienestar y relaciones casi siempre apuntan a los beneficios de estar en pareja. No obstante, un reciente estudio —publicado en Personality and Social Psychology Bulletin— desafía esta creencia: estar soltero también tiene una gran ventaja para el desarrollo personal.

Se trata del “potencial de autoexpansión en la soltería” , un concepto que los autores de la investigación adoptan para explicar la posibilidad de ampliar el sentido de uno mismo, a través de nuevas experiencias, perspectivas, actividades y vínculos.

Pero no es una idea nueva, solo que otros estudios apuntaban a que esta autoexpansión se daba más que todo al emparejarse con alguien, pues esa “nueva” persona podía introducir intereses renovados, y hacernos conocer más personas y experiencias.

Sin embargo, los investigadores querían analizar si algo similar podría ocurrir durante la soltería. Esto fue lo que descubrieron.

Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

Qué dice el estudio sobre estar soltero y el crecimiento personal

Esta investigación tuvo tres etapas: en dos, se estudiaron los diarios personales de los participantes y el tercero tuvo un carácter experimental.

Se evaluó hasta qué punto las personas solteras consideraban que su estado civil podía entregarles oportunidades de crecimiento personal. También se analizó cómo esa percepción se relacionaba con sus actividades cotidianas y con distintos indicadores de bienestar emocional.

Los resultados mostraron que las personas que estaban convencidas de los beneficios de la soltería participaban en más actividades de desarrollo personal , como hacer senderismo, probar nuevos restaurantes, aprender nuevas habilidades y practicar deportes.

Además, estas mismas personas solían sentirse más satisfechas con la soltería y la vida en general, tenían menos temor a estar soltero y sentían mayor autonomía, competencia y conexión con los demás.

Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

Eso sí, no todas disfrutaban hacer solas estas experiencias nuevas. El 82% reveló que prefería contar con la compañía de amigos y familiares para compartir momentos de crecimiento personal , pero sin la necesidad de establecer una relación romántica.

Esto último es relevante, porque la investigación no plantea que el crecimiento durante la soltería necesariamente tenga que ocurrir en completa soledad.

La importancia de cómo se percibe la soltería

Uno de los aspectos centrales del estudio está en la relación entre el estado civil y la manera en que se interpreta.

Los investigadores encontraron que las personas con mayor autoestima y quienes se sentían más felices con su soltería tenían más probabilidades de considerar esta etapa como una oportunidad de crecimiento.

En cambio, quienes experimentaban una mayor ansiedad ante la posibilidad de permanecer solteros o consideraban que necesitaban una relación romántica para ser felices, tendían a identificar menos posibilidades de desarrollo personal en esa situación.

Por lo tanto, el estudio apunta a que no sería únicamente la condición de estar soltero la que se relaciona con el bienestar, sino también el significado que cada persona le atribuye a ese estado.

Y es que la experiencia no necesariamente es positiva para todos. Una persona que desea estar en pareja y vive la soltería como una situación no deseada, puede experimentar esta etapa de una manera muy diferente a alguien que la considera una elección o una oportunidad para explorar otros aspectos de su vida.

Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

¿Es fácil cambiar la percepción de la soltería?

Los investigadores también quisieron comprobar si esta manera de interpretar la soltería podía modificarse.

Para ello, en el tercer estudio hicieron que los participantes imaginaran distintos escenarios diseñados para promover la idea de que estar soltero podía ser una oportunidad para el crecimiento personal.

El resultado fue llamativo: aunque después de la intervención, las personas reportaron haber realizado más actividades de desarrollo personal y experimentado un estado de ánimo más positivo, los investigadores no consiguieron modificar de manera significativa sus creencias generales sobre la soltería.

Esto sugiere que cambiar la percepción que una persona tiene sobre su estado civil podría ser más complejo que simplemente presentarle la soltería como una oportunidad.

Eso sí, los resultados tampoco permiten concluir que la soltería sea superior a estar en pareja.

Además, el estudio también tiene limitaciones. La mayoría de los participantes eran adultos jóvenes, por lo que los resultados podrían no ser representativos con personas de otras edades y contextos.