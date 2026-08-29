Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

El fenómeno de El Niño continuará fortaleciéndose en Chile durante los próximos meses y podría alcanzar una intensidad “muy intensa” durante la primavera y el verano , especialmente entre octubre y diciembre.

Así lo señala Meteochile en su publicación “El Niño 2026, evolución y perspectivas”, donde analiza la evolución del fenómeno y las proyecciones para los próximos meses.

Tras el paso de una “La Niña Fugaz” durante el verano, los pronósticos estimaban una alta probabilidad de que El Niño se estableciera entre mayo y julio de 2026.

Sin embargo, el rápido aumento de la temperatura superficial del mar en la región ecuatorial permitió que el umbral (que define al fenómeno) se alcanzara un trimestre antes de lo previsto.

De esta manera, abril-mayo-junio de 2026 fue el primer trimestre en superar o igualar el umbral de 0,5 °C .

Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”. Foto: Manuel Lema/ Aton Chile MANUEL LEMA/ATON CHILE

A comienzos de junio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anunció que las condiciones asociadas a El Niño ya estaban presentes.

En Chile, sus efectos comenzaron a notarse en julio, cuando se desarrolló un patrón atmosférico característico que favorece las precipitaciones en la zona central.

El Niño podría extenderse hasta 2027

Según los registros semanales de la NOAA, la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 (Océano Pacífico ecuatorial) ha alcanzado valores sin precedentes en los últimos meses .

Solo noviembre de 2015 presenta un valor comparable, cuando la temperatura superficial del mar llegó a 29,8 °C .

La NOAA-CPC estima que las condiciones de El Niño continuarán fortaleciéndose y que el fenómeno alcanzará la categoría de “muy intenso” durante octubre-noviembre-diciembre.

Para ese trimestre, existe una probabilidad de 81% de que se alcance dicha categoría.

Las proyecciones también apuntan a que el fenómeno podría mantenerse, al menos, hasta el otoño de 2027.

Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Qué significa una mayor intensidad?

Meteochile advierte que una mayor intensidad de El Niño no necesariamente implica mayores repercusiones meteorológicas y climáticas .

Según la NOAA, los fenómenos ENSO más intensos pueden aumentar la probabilidad de determinados efectos, pero no necesariamente que estos sean más severos.