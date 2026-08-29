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    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Ambientada en la Venecia de finales del siglo XIX, la nueva novela de John Banville combina el misterio gótico con el tono estilizado de su alter ego, Benjamin Black. Un elegante relato sobre el deseo, la culpa y la manipulación psicológica que bebe deliberadamente de la gran tradición de Henry James y Thomas Mann.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    John Banville

    Nocturno de Venecia

    John Banville

    Alfaguara

    Venecia nunca ha sido una ciudad inocente en la literatura. En Nocturno de Venecia, John Banville la convierte nuevamente en un territorio de sombras, deseo y amenaza. Ambientada en 1899, la novela sigue a Evelyn Dolman, un escritor de segunda fila, y a su esposa Laura Rensselaer, una heredera estadounidense despojada de su fortuna tras la muerte de su padre. Instalados en el inquietante Palazzo Dioscuri, ambos quedan atrapados en una red de secretos, sospechas y pulsiones que irá deteriorando su relación y, sobre todo, la percepción que Dolman tiene de sí mismo. Banville construye un elegante relato gótico que bebe deliberadamente de Henry James y Thomas Mann: el matrimonio angloestadounidense, la casa cargada de misterio, los fantasmas, el erotismo y esa Venecia húmeda, decadente y casi enfermiza que parece tener voluntad propia. La ciudad no funciona simplemente como escenario, sino como una presencia que contamina progresivamente la mente y la moral del protagonista. Uno de los mayores atractivos de la novela está en su narrador poco fiable. Dolman es un escritor mediocre, pero Banville le presta una prosa extraordinariamente precisa, creando un contraste irónico entre la vulgaridad de quien cuenta la historia y la belleza de aquello que leemos. Es también ahí donde aparece el Banville más cercano a Benjamin Black (su alter ego para la novela negra): hay misterio, intriga y mecanismos propios de la narrativa policial, aunque elevados por una escritura mucho más sofisticada. Quizá la trama no alcance siempre la misma altura que su lenguaje, pero Banville vuelve a demostrar que domina como pocos el arte de crear atmósferas. Nocturno de Venecia es una novela inquietante, sensual y elegante, donde el verdadero misterio no está solo en lo que sucede, sino en aquello que el deseo, la culpa y la imaginación son capaces de hacerle creer a un hombre.

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