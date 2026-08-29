Delcy Rodríguez confirma acuerdo petrolero con EE.UU. y asegura que impulsará “el renacimiento” de Venezuela

Mediante un comunicado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la noche de este viernes el acuerdo petrolero establecido entre su gobierno y el de Estados Unidos, asegurando que este impulsará al crecimiento económico de su país.

La publicación de Rodríguez se reveló un poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a conocer en Truth Social el convenio que llevará a que EE.UU. tome el control de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo venezolanas.

En su texto, la mandataria interina ratificó el pacto con Washington, apuntando a que “facilitará un importante flujo de inversión destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos”.

Para luego agradecer a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su apoyo en la elaboración del trato que, en sus palabras, “representa un hito histórico en las relaciones bilaterales entre Venezuela y los Estados Unidos”.

Venezuela announces a historic agreement with the United States government, which will have a significant impact on our nation’s revival. pic.twitter.com/qi9Q9qO4d0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 29, 2026

“ El acuerdo permitirá un aumento significativo de la producción de petróleo con la participación de operadores privados . Contempla el desarrollo de 17 yacimientos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en impuestos para el Estado”, detalló.

En el comunicado dado a conocer en X, Rodriguez además señaló que dichas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de la industria venezolana, sino también al crecimiento económico del país, a la seguridad energética del hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales.

“Nuestro objetivo es avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora, poniendo nuestras inmensas reservas al servicio del desarrollo nacional, la generación de empleos, el incremento del ingreso de nuestros trabajadores y el bienestar de nuestro pueblo”, argumentó.