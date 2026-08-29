Cifra de desaparecidos tras inundaciones en Nepal aumenta significativamente hasta casi 2.000

Consecuencias de las graves inundaciones en Nepal. Foto: @UN en X.

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a casi 2.000 la cifra de personas desaparecidas a tres días de la devastadora riada que golpeó al país en su frontera con China, luego de que un deslizamiento de tierra provocara inundaciones repentinas.

En su última actualización, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres nepalí indicó que el número de desaparecidos en su territorio aumentó a 1.924 y que 15.000 efectivos de seguridad fueron desplegados en operaciones de búsqueda y rescate.

Entre las personas con paradero desconocido se encuentran 933 empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero, y 622 turistas extranjeros y nepalíes de residencia exterior.

Según las autoridades, el total de viajeros que no han podido ser localizados incluye a 98 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 61 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia y 33 de Reino Unido, entre otras nacionalidades.

En cuanto a las víctimas fatales, el número de muertos en Nepal ascendió a 579.

Las víctimas en China

Por su parte, las autoridades de China confirmaron que, en su territorio, al menos siete personas murieron y más de 550 se encuentran desaparecidas, debido a la potente avalancha registrada en su frontera con Nepal.

El Departamento de Gestión de Emergencias de la región de Tíbet -conocida localmente como Xizang- indicó además que dos personas fueron rescatadas y redujo a 554 el número de aquellas que siguen en paradero desconocido, como lo consignó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El organismo aclaró que entre los desaparecidos se encuentran 260 extranjeros y aseguró que en el lugar de los hechos continúan las labores de búsqueda y rescate, especialmente en las inmediaciones del puesto fronterizo de Gyirong.

Al respecto, señaló que se han desplegado más de 2.140 rescatistas y otros 500 profesionales, incluidos bomberos, para la localización y rescate de los damnificados.