Complica a la U. de Concepción: Cobresal festeja con 10 ante Palestino y sale de la zona de descenso

En la Región de Atacama comenzó la fecha 21 de la Liga de Primera 2026. Y Cobresal obtuvo un triunfo que le da oxígeno. Como local en el estadio El Cobre, el elenco minero venció 2-0 a Palestino, terminando con 10 futbolistas.

Este choque los encontraba con situaciones totalmente distintas. La escuadra que dirige Gustavo Huerta arrancó la jornada en zona de descenso y con una racha de tres partidos sin ganar. En la fecha anterior, rescató un insólito empate en La Serena ante los granates, gracias a un autogol del rival. Para salir de la zona baja, requería volver a hacerse fuerte en casa, luego de caer con Deportes Concepción. Mientras que los árabes se metieron en la pelea por un cupo en la próxima Copa Libertadores (Chile 2 o Chile 3).

La principal acción del primer tiempo fue la apertura de la cuenta. En los 17 minutos, el panameño Janpol Morales puso el 1-0 para Cobresal. Uno de los refuerzos del segundo semestre definió por sobre el meta Sebastián Pérez ante el achique de éste, luego de un pase del juvenil Martín Espinoza, ariete que está cedido desde la U. Morales iba a ser protagonista del duelo, pasando de héroe a villano.

En la segunda mitad, Palestino lo fue a buscar y empezó a controlar. A los mineros se les fue complicando la faena porque el panameño Morales fue expulsado en los 67′. Recibió la segunda tarjeta amarilla por simulación. Los árabes acentuaron el control con un hombre más. Tanto así que superaban el 70% de posesión en el complemento. Los mineros defendían la ventaja y apostaban a jugar de contragolpe, dejando a Steffan Pino arriba para que aguantara algún balón y desahogar.

Con la ventaja numérica, el equipo de La Cisterna fue acorralando a Cobresal en su área, cayendo reiteradamente en tirar centros. Las intervenciones del portero Matías Olguín y la impericia en la definición le impidieron a los tetracolores encontrar a lo menos el empate. En el tiempo añadido, sobre la hora, una salida rápida acabó con el 2-0 de Renato Huerta, quien había ingresado en el segundo lapso.

El necesitado Cobresal obtiene una victoria tan sufrida como necesaria, porque momentáneamente sale de la zona de descenso. Se instala en el 14º lugar de la tabla con 21 puntos en la misma cantidad de partidos. Le saca dos unidades a Universidad de Concepción, que queda penúltimo. El Campanil, eso sí, tiene dos juegos menos. Este domingo debe recibir a la U en el Ester Roa de la capital penquista.

Por contraparte, Palestino cede terreno pensando en el Chile 2 de Copa Libertadores. Permanece en el cuarto puesto con 33 unidades, en la línea de la UC, sin embargo los cruzados deben jugar todavía en esta fecha (ante O’Higgins, el lunes). Está a tres puntos de la U.