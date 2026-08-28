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    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    El anuncio fue hecho esta mañana desde el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Obtiene un diploma, una suma que supera los 23 millones de pesos; y una pensión vitalicia. Sucede al ganador 2025, Ramón Díaz Eterovic.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Esta mañana, desde el Ministerio de las Culturas se anunció que el Premio Nacional de Literatura 2026 -correspondiente este año a narrativa- recayó en la escritora Cynthia Rimsky (64). Su nombre sucede al del escritor Ramón Díaz Eterovic, quien lo obtuvo en 2025. Su candidatura fue patrocinada por la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Es la séptima mujer en recibir el reconocimiento.

    El acta del jurado -leída por el ministro Francisco Undurraga- destaca que la autora “ha construido una manera propia y reconocible de narrar historias que han cautivado al público más allá de las fronteras nacionales. Se trata de una trayectoria consistente que ha creado una forma narrativa propia. Sus libros no obedecen fácilmente a las categorías de novela, crónica, autobiografía, diarios de viaje o ensayo. Tienen un poco de cada elemento y a partir de ello construyen algo distinto. Un algo que la releva, la diferencia y la hace merecedora de este reconocimiento”.

    Al momento de recibir el premio, Rimsky dio una breve alocución: “Quería agradecer sobre todo a este jurado en el que hay grandes nombres, y agradecer a nombre de todos los escritores y escritoras chilenas. Todos sabemos que no es un oficio fácil, que se hace con mucho sacrificio, y que estos premios, las becas de creación y los Fondos de Cultura ayudan a que podamos desarrollar este oficio. La literatura es una dimensión que en este momento es más necesaria que nunca porque permite imaginarnos otros mundos y otras maneras de vivir; que siga existiendo y siga vigente”.

    Su candidatura, decíamos, fue respaldada por la PUCV. Al respecto, se refiere Hugo Herrera Pardo, Director del Doctorado en Literatura de la PUCV: “Patrocinamos la postulación de Cynthia porque como lectores admiramos su obra y creemos que es una de las obras literarias más sobresalientes de la literatura chilena. Su literatura combina imaginación y rigor intelectual, humor y extrañamiento, experimentación formal y densidad conceptual, configurando un proyecto que interpela activamente a los lectores y que ha abierto nuevos caminos para la narrativa latinoamericana del siglo XXI”.

    Pedro Alfaro, Director del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la PUCV, agrega: “Como universidad, nos alegra muchísimo el Premio Nacional de Literatura otorgado a Cynthia Rimsky, nos recuerda que la relación entre universidad y literatura no puede limitarse a estudiarla o interpretarla: la universidad es espacio para la creación, para la experimentación y para aquellas escrituras capaces de interrogar críticamente nuestro tiempo”.

    Nacida en Santiago de Chile, Rimsky se tituló de periodista en 1984. Ese mismo año realizó prácticas en el diario El Mercurio de Valparaíso y se radicó en esta ciudad. Años después, la escritora optó por vivir en Buenos Aires, Argentina, donde reside hasta hoy.

    Rimsky tiene una trayectoria que ha combinado la ficción con la literatura de viajes. En 2001 publicó su primera novela, Poste restante, un texto inspirado en su propia travesía por Europa tras encontrar un álbum de fotografías sobre su familia en una feria persa. También ha publicado otros volúmenes como Ramal (2011), Fui (2016), El futuro es un lugar extraño (2016), La vuelta al perro (2022), Yomurí (2023) o Clara y confusa (2024).

    Por su escritura ha recibido reconocimientos. En 2017 obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio Mejores Obras Literarias Publicadas por su novela El futuro es un lugar extraño. Cinco años más tarde, obtuvo el Premio Mejores Obras Literarias Publicadas por su novela Yomurí. Además, en 2024 obtuvo el Premio Herralde de Novela por Clara y confusa, convirtiéndose en la segunda persona de nacionalidad chilena en recibirlo, después de Roberto Bolaño, en 1998.

    También ha desarrollado una labor al frente de un taller literario formando nuevos escritores. La más célebre es la escritora Ariel Florencia Richards, quien, consultada por Culto, describió así a Rimsky: “Tengo la fortuna de conocer a Cynthia como profesora y como escritora, porque fui alumna suya en el taller de escritura El Viaje que ella impartía en su casa. Como profesora es una maestra increíble, muy empeñada en observar detalles aparentemente menores que puedan gatillar horizontes inesperados de relatos y de crónicas; una lectora sagaz, muy generosa con sus propias lecturas y con referencias”.

    “Como escritora, creo que una de sus cualidades más importantes es que es una escritora absolutamente radical en cuanto a la libertad con la que ejerce la escritura. Es una escritora que goza cada uno de sus proyectos y que se aboca profundamente a entender el conflicto -ya sea humano, territorial o cultural- que le interesa, y lo desarrolla en un libro que es siempre único. Leer a Cynthia es siempre leer algo por primera vez, pero con el espesor de años y años de práctica”.

    “Yo la encuentro una escritora inusual en el mejor sentido de la palabra, no hay ni una como ella. La encuentro una investigadora muy sagaz en cuanto a que sabe seguir pistas de manera maravillosa y transformar con eso narraciones. Por último, encuentro que es capaz de devolvernos una imagen de nosotras mismas -en cuanto sociedad, personas e incluso como país- que a veces es incómoda: nos muestra cuestiones ridículas de nosotras mismas, nos muestra burocracia, nos muestra enredos, nos muestra pequeñeces, pero a partir de eso hace unos relatos que son tremendamente inquietantes y transformadores en su lectura”.

    Sobre las principales características de su literatura opina Pilar Valenzuela, académica del Magíster en Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma: “El Premio Nacional de Literatura otorgado a Cynthia Rimsky tiene un gran aporte y un profundo significado, porque nos invita a mirar el canon desde una perspectiva más flexible y a valorar los distintos procesos creativos de nuestros autores. Su narrativa, esta particular experiencia con el uso de la palabra, que cuestiona y rompe los límites entre la ficción y la realidad, nos abre la posibilidad de seguir transformando el canon y potenciando la creatividad de nuestros escritores. Que hoy se reconozca a Cynthia Rimsky como una de las máximas exponentes de la literatura chilena contemporánea es, sin duda, una señal de la riqueza y diversidad de nuestra literatura”.

    Cynthia Rimsky recibe un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior) y que este año supera los 23 millones de pesos; y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM). Creado en 1942, este es el máximo galardón literario del país. Desde su origen se entregaba de manera anual hasta que en 1972 se decidió hacerlo cada dos años.

    Pero en 2025 el Presidente Gabriel Boric -a través de la la ley N°21.747, que modificó la ley Nº 19.169, que regula a los premios- volvió a establecer la anualidad del galardón. Y haciendo eco de la tradición que siempre ha caracterizado al estímulo, determinó que en los años pares se entregará a la narrativa y en los impares a la poesía. Esto último explica que a pesar de que el galardonado del 2025 fue el narrador Ramón Díaz Eterovic, este 2026 volviera a recaer en la narrativa.

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