La reflexión de Fernando Gago tras los gestos obscenos de Javier Correa: “El futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo”

El Superclásico sigue penando en el Centro Deportivo Azul. Por más que el técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, intenta dar vuelta la página, la derrota ante Colo Colo y los gestos groseros de Javier Correa, una vez finalizado el encuentro, siguen llamando la atención de los estudiantiles.

“Entendemos que perder un clásico tiene ese grado de bronca, por no poder darle una alegría a la gente. Pero esto sigue, tenemos que continuar en competencia y duele, sí, pero ahora hay que pensar en lo que viene”, lanzó el adiestrador argentino en su primera respuesta.

Pero en la última pregunta de su rueda de prensa, previa a su visita a sus pares de Concepción, fue consultado por la polémica celebración del goleador de los albos. “No me corresponde hablar de un futbolista de otra institución. Pero si puedo hablar desde lo correcto”, fue la primera parte de su respuesta.

Luego agregó que “el futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo. Un ejemplo es un maestro, un docente, una persona que se levanta temprano para darle de comer a su familia... No creo que hay que estar hablando de algo, cuando ya pasó. Yo no actuó de esa forma, quizás lo hice, pero hoy no lo haría jamás”.

Un poco antes, consultado si su objetivo iba a ser asegurar el Chile 2 para clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Gago fue claro: “mientras haya chances matemáticas no pienso en un segundo puesto. necesitamos ganar todos los partidos hasta la última fecha para intentar salir campeones. Esa es la idea que tenemos y la vamos a seguir manteniendo hasta que las matemáticas no den (para alcanzar a Colo Colo)”.

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Sobre Aránguiz, Castellón y la cancha del Ester Roa

Una de los rumores más fuertes de la semana fue que Charles Aránguiz estaba molesto con Fernando Gago por haberlo reemplazado en el enfrentamiento ante el Cacique y después decir que el jugador había pedido el cambio. Pero el DT lo desmintió categóricamente. “No hay ningún problema, no hay absolutamente nada de lo que se ha dicho. No busquemos problemas donde no los hay”, aseveró.

También dijo que pese a que Gabriel Castellón había presentado una molestia en la semana , jugará ante el Campanil. No así Octavio Rivero pues busca “tranquilidad” para su regreso. Lo que si le preocupa es el estado de la cancha del estadio Ester Roa tras los temporales que han afectado a la región del Bío Bío.

“Con respecto al terreno, obvio que puede cambiar las cosas. No con respecto al trabajo, porque no se puede trabajar en un campo malo. Es difícil trabajar cuando no se sabe cómo va a estar el campo o si va a estar lloviendo. Entendemos la situación y se van a tomar precauciones”. confesó.

Y luego concluyó que “es muy difícil analizar el rival con el terreno de juego y ellos han jugado de los últimos tres, dos de local, por lo que también hay que tener en cuenta que en el último cambiaron el sistema, su forma de jugar en ambos tiempos y veremos como creemos que se va a desarrollar el partido, independiente de las condiciones del campo de juego”.