“Gago me sorprendió”: Claudio Borghi y Johnny Herrera repasan al DT de la U tras la derrota en el Superclásico

Fernando Gago recibe críticas por su propuesta para la U en el Superclásico.

Este domingo se desarrolló en el Estadio Nacional un nuevo Superclásico del fútbol Chileno. Colo Colo y la U se enfrentaron con sus objetivos claros. Mientras los albos buscaban ampliar su distancia en el tope de la clasificación, el elenco de Fernando Gago lo hacía con la opción clara de recortar la distancia en la lucha por el título.

A fin de cuentas, el Cacique fue el cuadro que terminó llevándose los puntos y con ello se consolidó en la primera posición de la tabla.

Ante este panorama, llegaron las críticas contra la propuesta de Fernando Gago. Una de ellas provino de Claudio Borghi. “Gago me sorprendió con la formación. No esperaba a (Agustín) Arce en ese lugar”, comenzó señalando en el programa Todos somos técnicos.

“Se perdió absolutamente en la cancha, jugó casi en la posición de (Lucas) Assadi”, complementó Johnny Herrera, otro de los panelistas.

Luego, el exarquero fue más allá y planteó que “se equivoca rotundamente”. Más adelante, indicó que “el equipo venía jugando bien, de una forma clara. Se va Assadi y si alguna vez fue cuestionado, se dieron cuenta lo que pesaba en la cancha. La U estuvo súper confundida, Colo Colo no hizo nada del otro mundo, se dedicó a jugar y se le facilitó mucho con el esquema que entró la U”.

“El primer tiempo era para ir perdiendo 3-0 sin ningún problema. El equipo se nota extraño con la línea de tres, Igor (Lichnovsky) viene llegando hace una semana y no estaba bien ni físicamente a punto. El 2-1 de Colo Colo no fue tan merecido y llegaron dos cambios completamente errados”, profundizó Herrera.

“Arce y (Charles) Aránguiz salieron. El equipo dejó de luchar y de hacer fútbol, terminó tirando pelotazos desde (Gabriel) Castellón y (Matías) Zaldivia. Sin ninguna idea de fútbol. Colo Colo fue el justo vencedor”, remarcó.

No obstante, el Bichi tomó la palabra para indicar que Arce “Se perdió, no era ni abierto ni cerrado. Jugaba por el carril del 10 sin ser 10. Tuvo algunos yerros con la pelota que habitualmente no tiene”, cerró.

Los elogios a Álvaro Madrid

En la ocasión, Claudio Borghi también aprovechó de dedicarle buenas palabras a Álvaro Madrid, quien fue el encargado de marcar el primer tanto a favor de Colo Colo en el Superclásico.

“Mientras más inteligente el jugador, mejor resuelve en la cancha. Eso Colo Colo lo tiene bien incorporado. A Madrid no le ha pesado la camiseta. Se siente con confianza, juega bien, hace goles”, alabó.

“Es un jugador que ha tenido un buen año y es mérito de un buen entrenador, que empezó con dudas y demostró que es un buen técnico”, cerró Borghi.