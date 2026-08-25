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    Paro del transporte en Perú

    Mirko LauerPor 
    Mirko Lauer
    Transporte en Perú. Foto: Agencia Andina

    Por Mirko Lauer, analista peruano y columnista de La República.

    A menos de un mes de haber asumido la presidencia, Keiko Fujimori podría estar a pocos días de su primer choque frontal contra los gremios del transporte peruano. En sus motivos, el paro convocado para este 25 de agosto se parece a los de aquellos que adornaron la presidencia de Dina Boluarte: una indiferencia del gobierno frente a extorsiones y atentados contra los transportistas.

    A lo anterior hubiera podido sumarse el alza en el precio de los combustibles. Fujimori ha mitigado esto con un subsidio del 20%, por tres meses. Pero la indignación por la incuria del gobierno frente al crimen sigue allí. La convocatoria al paro es también un llamado a que el gobierno reciba a los gremios del transporte antes del 25.

    Es muy probable que esa invitación se produzca y que ello logre desactivar el paro, un tiempo. Aunque esto último dependerá de qué es lo que logre darle Fujimori a los paristas. Pero ella ya ha entregado su carta del subsidio económico, y no hay en el horizonte propuestas convincentes frente a extorsionadores y sicarios en el transporte.

    A lo largo de los pasados tres gobiernos, dos de ellos provisionales, los paros de transportistas fueron relativamente frecuentes, y no funcionaron. El Ejecutivo se mantuvo indiferente frente a los atentados, produciendo cambios cosméticos en la policía. Imaginamos que hoy la tentación de seguir más o menos en lo mismo es grande.

    Tentaciones aparte, es obvio que quienes vienen pasando por el gobierno, a cualquier nivel, carecen de la capacidad para dar siquiera soluciones parciales al problema de la criminalidad, en el transporte y en otras actividades. Con lo cual los paros tendrán que pedir mucho más que reuniones con las cúpulas gobernantes, cuando estas son estructuras vacías.

    ¿Por qué parar si la medida no funciona? Quizás porque un paro realizado muestra a las bases gremiales que sus dirigentes están haciendo algo, aunque ese algo sea irritante para los usuarios del transporte. Pero ahora los pasajeros son parte de la carne de cañón de los extorsionistas y sus sicarios. Fujimori está rápido llegando al nivel Boluarte, que no parecía el suyo.

    Más sobre:PerúKeiko FujimoriparoTransporteMirko LauerMundo

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