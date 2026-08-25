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    Buque petrolero es alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz y queda inoperativo

    El incidente ocurrió frente a las costas de Omán y dejó daños en la sala de máquinas de la embarcación, mientras la tripulación resultó ilesa.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Un buque petrolero fue alcanzado durante la noche de este lunes por un proyectil de origen desconocido mientras navegaba frente a las costas de Omán, en el estratégico estrecho de Ormuz, dejando daños en la sala de máquinas y obligando a detener la operación de la embarcación.

    El incidente se registró a unos 16,7 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Ash Shishah, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

    De acuerdo con el organismo británico, el proyectil impactó contra el petrolero y provocó daños que dejaron al buque inoperativo. La tripulación, en tanto, se encontraría a salvo.

    Por el momento, no se ha determinado el origen del proyectil ni se ha informado de manera oficial quién estaría detrás del ataque. Tampoco se ha precisado la procedencia ni el rumbo del buque cisterna ni el eventual impacto medioambiental derivado del incidente.

    Tras el episodio, el UKMTO recomendó a las embarcaciones que navegan por el área mantener una actitud de precaución y comunicar cualquier actividad que consideren sospechosa.

    Tensión en una de las principales rutas petroleras

    El incidente ocurre en medio de una creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos.

    Estados Unidos mantiene actualmente operaciones de control sobre el estratégico paso marítimo como parte de su campaña de presión económica y comercial contra Irán.

    Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), hasta este lunes sus fuerzas habían desviado 71 buques comerciales, mantenido tres embarcaciones inmovilizadas y realizado dos abordajes.

    El organismo militar estadounidense también señaló que sus operaciones habían permitido el tránsito de más de 40 buques que transportaban ayuda humanitaria.

    Washington no ha atribuido el impacto registrado contra el petrolero a una organización o país específico, por lo que el origen del proyectil permanece sin determinar.

    Advertencia de Irán

    El episodio ocurre además a pocos días de que Irán advirtiera a Estados Unidos sobre las consecuencias de mantener su presión económica y comercial.

    La República Islámica aseveró que, si Washington mantiene lo que Teherán considera una guerra económica y comercial contra el país, no saldrá “ni una gota” de petróleo de la región del golfo Pérsico.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzOmánEE.UU.IránUKMTOBuque petroleroMundo

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