Compañero de Alexis Sánchez se rinde ante sus primeros partidos en el Montreal: “Es fantástico; entró y reorganizó todo”. Foto: @cfmontreal

Alexis Sánchez comienza a ser gravitante en el Montreal. El Niño Maravilla jugó 11 minutos en el triunfo 2-1 de su equipo ante Columbus por la MLS. Luego sumó 28′ en el empate ante LA Galaxy. Su ingreso fue clave para que el cuadro canadiense consiga el 2-2 definitivo. Si bien se mantiene en el penúltimo lugar de la Major League Soccer, ahora están a solo tres unidades de la postemporada.

En el plantel del Montreal, sin ir más lejos, ya ven la importancia del chileno. Daniel Ríos, autor del 1-0 el sábado, se rindió ante el ingreso de Sánchez. “Todos estaban muy emocionados de verlo. Es un jugador extraordinario que estuvo en los mejores clubes con los mejores futbolistas”, señaló el delantero mexicano.

Alexis Sánchez. Foto: @mls

“Su impacto fue inmediato. En cuanto pisó el campo, empezó a crear jugadas, a controlar el balón y a reorganizar a todos. Es fantástico tener un jugador así”, añadió.

Por otro lado, el técnico Philippe Eullaffroy también destacó como impactó la entrada del Niño Maravilla. “Desde que entró a la cancha, aportó su energía”, apuntó.

“También su experiencia y su conocimiento del juego. Además permitió que la hinchada se volcara aún más en el terreno de juego. Eso nos ayudó muchísimo”, enfatizó.

De todas formas, el estratega sabe el el formado en Cobreloa sigue lejos de su mejor versión. “De alguna manera, dirigió algunos de los reposicionamientos y aconsejó a los demás. Aún está lejos de alcanzar su máximo potencial y él lo sabe, pero lo interesante es que siempre quiere jugar hacia adelante”, remarcó.

Montreal ahora se prepara para una de las salidas más importantes del semestre: este sábado visitan al Inter Miami de Lionel Messi.