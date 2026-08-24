Con Arturo Vidal como jugador clave: la pizarra con la que Fernando Ortiz anuló a la U de Fernando Gago

El Superclásico del domingo podía abrir o cerrar la lucha por el título. Después de lo sucedido en la impecable cancha del Estadio Nacional, Colo Colo le puso pestillo y doble cerrojo a cualquier atisbo de pelea. Después de superar a Universidad de Chile, su archirrival y escolta en la tabla de posiciones, sacó una ventaja de 13 puntos con 30 unidades por disputar. Aunque en la tienda alba tratan de aterrizar las expectativas, lo cierto es que, salvo una hecatombe en el tercio final de campeonato, el desenlace parece evidente.

Fernando Ortiz atraviesa su mejor momento en el fútbol chileno. Además de encarrilar la ruta hacia la estrella 35, logró su primera victoria en el Superclásico. El ex DT del América de México debutó en la banca alba en la Supercopa, disputada el 14 de septiembre de 2025, en Santa Laura con aforo reducido. La U de Gustavo Álvarez se impuso con propiedad por un rotundo 3-0. Y en la primera rueda de la Liga de Primera ’26, los azules, al mando de Paqui Meneghini, vencieron en el Monumental por la cuenta mínima.

El Tano saldó una deuda. Y lo hizo con un triunfo justificado. En líneas generales, Colo Colo fue merecedor del triunfo ante una U totalmente extraviada en el primer tiempo y que cuando logró levantar la vista y entrar en la disputa, recibió el 2-1 de Javier Correa, que acabó por desnivelar el compromiso. En esta partida de ajedrez, Ortiz se impuso a Fernando Gago, cuya apuesta de remecer el tablero sin Lucas Assadi no resultó, sobre todo en los 45′ iniciales.

“A Fer (Gago) lo considero un gran técnico. El papel nuestro es tratar de descifrar la mejor manera para que el equipo funcione, pero decir que le he ganado tácticamente me parece que no es lo correcto por el respeto que se merece”, dijo el técnico albo tras el clásico, aterrizando las alabanzas. Aunque Ortiz no lo diga abiertamente, lo cierto es que el trabajo del puntero permitió que el partido se fuera desarrollando según sus intereses.

Una pizarra con sorpresas

El Cacique sorprendió con la posición móvil de Arturo Vidal. El King se ha tenido que acostumbrar a ser el último hombre, con Villagra y Sosa formando el trío defensivo. A veces, el bicampeón de América peca de un exagerado protagonismo y se adelanta en la cancha, dejando descubierta su zona. Pero el domingo transitaba entre ser líbero y volante defensivo premeditadamente. Cuando Vidal quedaba en el eje, además de que la defensa quedaba con línea de cuatro, le permitía soltarse a Álvaro Madrid y Felipe Méndez.

Álvaro Madrid abrió el marcador en el Superclásico. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Queríamos sorprender y lo hicimos bastante. El plan de partido estaba, sorprender desde la línea de tres a cuatro y que Arturo se sume (al medio). Nos salió perfecto, el primer tiempo podíamos haber hecho dos o tres goles. En este tipo de partidos cuesta que el plan salga así”, confesó Madrid, autor del 1-0 parcial, en TNT Sports. El ex Everton dio otra pista: “Siempre los que aparecen son los que sorprenden. La clave no es estar, sino aparecer”.

En los partidos anteriores, a raíz de la presencia de Tomás Alarcón como mediocentro, Madrid ha aparecido más en el área, erigiéndose en un mixto con gol. En este Campeonato Nacional lleva cinco anotaciones. En 2025, por Everton, hizo tres en todo el torneo. Esas sorpresas que buscaba Ortiz con su estrategia también elevó a Lautaro Pastrán como uno de los valores destacados. Del medio a la izquierda se movió el ex Belgrano de Córdoba, quien no era un puntero como tal, sino que se instalaba como un media punta, compartiendo labores con Leandro Hernández. Teniendo a un ariete como Correa que salía del área para interactuar, lograba aprovechar el desorden defensivo de la U.

Colo Colo es un equipo que gusta de la posesión. A lo largo de la Liga de Primera 2026 tiene un promedio del 61,7% de tenencia, según datos de Sofascore. Pero ante la U se adaptó a las circunstancias del partido y pudo sacar la tarea adelante sin tanto control de pelota. En el clásico del domingo registró un 42% de posesión, que bajó al 33% en el segundo tiempo. Tuvo más remates a portería que su rival (cinco contra dos) y Gabriel Maureira solo tuvo una atajada, contra tres de su colega Gabriel Castellón.

En la otra vereda, Fernando Gago pareció haber encontrado la tecla justa para los azules. Pero decidió cambiar en el duelo que le podía abrir la puerta para meterse derechamente en la disputa por la corona y desentonó. El 4-3-3 estaba funcionando. Sin Assadi, el relevo natural era Ignacio Vásquez, o incluso Gonzalo Reyna. Sin embargo, el DT prefirió a Tobías Reinhart como un tercer volante, adelantando a Agustín Arce en una posición híbrida. El joven futbolista era uno de los puntos altos de la U, sin embargo lo movieron y su impacto disminuyó. Cuesta descifrar de qué jugó.

Mejor que Coquimbo 2025

Los números de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 son sobresalientes. Tanto así que mejora el rendimiento respecto a Coquimbo Unido en la temporada 2025, luego de 20 jornadas. El elenco pirata se convertiría en el mejor campeón de torneos largos en el fútbol nacional. Una campaña récord.

El Cacique tiene 49 puntos luego de 16 triunfos, un empate y tres derrotas, con 42 goles a favor y 20 en contra. Teniendo una ventaja de 13 unidades sobre el segundo (U. de Chile), exhibe un 81,7% de rendimiento. Suma dos puntos más que los coquimbanos a esta misma altura del torneo pasado. El equipo que lideraba Esteban González tenía 47 unidades al cabo de 20 partidos, producto de 14 victorias, cinco igualdades y una caída, con 32 goles anotados y 11 recibidos. Un 78,3% de eficacia. Contaba con una ventaja de nueve puntos sobre su escolta, la U.

Campañas como la del Coquimbo 2025 se dan de vez en cuando. Los aurinegros sumaron 75 puntos de 90 posibles, con un rendimiento del 83,3%. De mantener el ritmo que tiene, el Colo Colo modelo 2026 está en vías de superarlo.