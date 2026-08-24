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    PIB del promedio OCDE creció 0,5% desestacionalizado en el segundo trimestre y Chile quedó al fondo de la tabla

    De los 30 países del bloque con datos disponibles, 27 se expandieron y solo tres se mantuvieron sin cambios: Austria, Bélgica y Chile. Irlanda encabezó el ranking con 3,9%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Irlanda fue el país de la OCDE que más creció en el segundo trimestre, la cara opuesta de Chile. BASTIAN SEPULVEDA

    Chile quedó en el último lugar del ranking de crecimiento de la OCDE en el segundo trimestre de 2026. Su Producto Interno Bruto no registró variación respecto del trimestre anterior, según el reporte de crecimiento trimestral publicado este lunes por el organismo con sede en París.

    De los 30 países del bloque con datos disponibles, 27 crecieron y solo tres se mantuvieron sin cambios: Austria, Bélgica y Chile.

    El PIB de la OCDE creció 0,5% entre abril y junio respecto del primer trimestre, según estimaciones provisorias del organismo, una leve aceleración desde el 0,4% del período previo.

    Ningún país del grupo con información disponible registró contracción en el trimestre, según se desprende del reporte.

    Cabe recordar que las Cuentas Nacionales del Banco Central revelaron que el PIB anotó una contracción de 0,2% anual en el segundo trimestre, que se suma al -0,3% del primer trimestre.

    En su medición desestacionalizada también anotó dos caídas consecutivas: en el primero se contrajo 0,3% y en el segundo fue 0%, pero para los economistas si se amplía los decimales fue de -0,02%, generando lo que se llama recesión técnica. Es justamente ese número el que toma la OCDE para medir el crecimiento en comparación al resto de los países.

    Los países en la otra vereda

    Según la OCDE, en el otro extremo de la tabla, Irlanda anotó la mayor expansión trimestral desestacionalizada, con 3,9%, seguida por Israel, con 3,6%.

    El bloque de las siete mayores economías desarrolladas se movió en dirección opuesta al promedio: el G7 se desaceleró a 0,3% en el segundo trimestre, desde 0,4% en el primero.

    La OCDE atribuyó ese resultado a la menor expansión en cinco de sus integrantes: Alemania, que pasó de 0,4% a 0,2%; Italia, de 0,3% a 0,2%; Japón, de 0,5% a 0,3%; el Reino Unido, de 0,6% a 0,4%; y Estados Unidos, de 0,5% a 0,4%.

    Según el organismo, en Japón la desaceleración reflejó principalmente el estancamiento del consumo privado, la desacumulación de inventarios y una caída de la inversión.

    En el Reino Unido pesaron el debilitamiento del consumo privado y la baja del consumo de gobierno. En Estados Unidos, el menor crecimiento respondió sobre todo a un avance más débil de las exportaciones, a la desacumulación de existencias y a la contracción del consumo de gobierno.

    Las excepciones dentro del G7 fueron Canadá, que aceleró desde cero en el primer trimestre a 0,8% en el segundo, y Francia, que volvió a crecer 0,2% tras una contracción de 0,1% en el trimestre anterior.

    En términos anuales, el PIB de la OCDE creció 2,3% en el segundo trimestre, por sobre el 1,7% del primero, cifra que también contrasta con el desempeño de Chile (-0,2%, según el Banco Central).

    Entre las economías del G7, Estados Unidos registró la mayor expansión interanual, con 2,1%, y Japón la menor, con 0,5%.

    Más sobre:PIBOCDECrecimiento

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