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    Culto

    Santi Carrillo: el director de Rockdelux y uno de los periodistas de música más importantes de España dará charlas en Chile

    El destacado profesional estará este martes 25 de agosto en el Centro Cultural de España a las 19.30 horas en un encuentro gratuito, mientras que el próximo viernes 28 desembarcará en Talca. La entrada en ambos eventos es gratuita.

    Por 
    Equipo de Culto

    La música no solo se escucha: también se escribe, se interpreta y se comparte. Detrás de cada escena musical existen relatos, miradas críticas y espacios de conversación que ayudan a comprender cómo una canción, un disco o un movimiento cultural adquieren significado.

    En torno a estas preguntas y esas experiencias, el Centro Cultural de España en Santiago (Avenida Providencia 927, Metro Salvador), en colaboración con la Festival Vórtice, invita a participar en un encuentro abierto sobre música y periodismo junto al periodista español Santi Carrillo, director de la revista Rockdelux, y Claudio Vergara, Editor de Culto de La Tercera.

    La cita es este martes 25 de agosto desde las 19.30 horas, en la Sala Nube del recinto. La entrada es gratuita.

    Un conversatorio que tendrá a una de las voces más importantes del periodismo musical y cultural de España, desde los años 80 presente en medios con una mirada aguda, orgánica y que, sobre todo, olfateaba fenómenos que luego conquistarían el prestigio y la masividad. De esa manera, se ha hecho un nombre hasta hoy en la escena hispanohablante, destacando también como Director Editorial del Festival Primavera Sound.

    “La conversación propondrá un recorrido por los desafíos que enfrenta hoy el periodismo musical, el papel de la crítica en la construcción de memoria cultural y las transformaciones que han experimentado las formas de descubrir, escuchar y recomendar música en la era digital. Será también una oportunidad para reflexionar sobre el lugar que ocupan los medios especializados en la creación de comunidades y en la difusión de nuevas escenas y artistas. La actividad está pensada para todas las personas interesadas en la música, sin importar su experiencia o vínculo con ella. Músicos, periodistas, estudiantes, coleccionistas, gestores culturales y amantes de la música encontrarán un espacio para compartir preguntas, experiencias y perspectivas sobre una práctica que atraviesa nuestra vida cotidiana y nuestra relación con la cultura”, cuenta un comunicado del Centro Cultural de España.

    El mismo Festival Vórtice se desarrollará los días 27, 28 y 29 de agosto en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca.

    En esa instancia, también estará Carrillo: el profesional encabezará el viernes 28 de agosto, a las 11.00 horas, el conversatorio El periodismo musical en la era digital, junto a la destacada periodista chilena Marisol García.

    Ahí, por supuesto, los temas a tratar son los cambios, desafíos y nuevas formas de comunicar la música en tiempos digitales. La entrada también es gratuita.

    Más sobre:Santi CarrilloRockdeluxEspañaCentro cultural de EspañaMúsicaMúsica cultoClaudio Vergara

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