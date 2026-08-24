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    Culto

    Alejandra Costamagna presenta su nueva novela “Dónde puedo dejarlo” en Valparaíso

    La destacada escritora nacional conversará con la periodista Alejandra Delgado este sábado 29 de agosto en la librería Qué Leo. Su más reciente obra, publicada por Anagrama y ambientada en el Santiago de los ochenta, aborda la memoria, la identidad y el peso de la ausencia a través del misterio de una desaparición. Entrada liberada.

    Por 
    Equipo de Culto
    Alejandra Costamagna Daniel Mordzinski

    La destacada escritora nacional Alejandra Costamagna presentará su nueva novela Dónde puedo dejarlo (Anagrama) en Valparaíso. Esto ocurrirá el próximo sábado 29 de agosto a las 12:00 h en la librería Qué Leo Valparaíso (Cochrane 861, Valparaíso).

    En la ocasión, la autora conversará con la periodista Alejandra Delgado. Se trata de una novela ambientada en Santiago de finales de los ochenta, Mara desaparece sin previo aviso de la vida de Manuela. La autora entrelaza memoria, imaginación y pequeños documentos (glosas, definiciones, postales) para explorar cómo la ausencia reescribe la identidad y el tiempo.

    “Lo pude haber soñado, vivido o imaginado: un padre celebra todos los años el cumpleaños de una hija que un día, sin previo aviso, ha desaparecido -dijo la misma Costamagna a Culto-. Le compra una torta, adorna la casa con serpentinas, invita a las amigas, canta el feliz cumpleaños dirigiéndose el puesto vacío, sopla él mismo las velas y sirve un trozo de torta a la hija. A la hija que no está. Yo quería desarrollar esa imagen, esa ensoñación, esa vivencia, esa foto: lo que haya sido. Había algo que permanecía en lo desaparecido y me impulsaba a escribir, pero ese algo al mismo tiempo se resistía y me hacía ver el contrasentido de poblar la ausencia con palabras. Y empecé a tirar de ese hilo, de ese nudo más bien”.

    La actividad es completamente gratuita.

    Más sobre:LibrosAnagramaAlejandra CostamagnaDónde puedo dejarloLibros Culto

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