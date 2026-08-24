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    Últimos días solicitar las cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa: ¿Cómo hacer el trámite?

    El proceso se realiza de forma online para cotizantes o empleadores que cuenten con una propuesta por parte del organismo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Últimos días solicitar las cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa: ¿Cómo hacer el trámite? Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta el domingo 6 de septiembre se mantendrá habilitado el plazo para solicitar las cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa, a través del proceso masivo de devolución que realiza el organismo.

    La gestión permite restituir recursos a cotizantes o empleadores que efectuaron pagos superiores a lo requerido, por dos motivos:

    • Doble pago idéntico: cuando un empleador paga la cotización de un mismo trabajador dos veces en un mismo mes. En esta situación el dinero se devuelve al empleador.
    • Pago mayor al tope imponible legal: cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal de 87,8 UF mensuales. En este caso el dinero se regresa al cotizante.

    Cómo solicitar la devolución de Fonasa

    La solicitud de devolución de cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa se gestiona de forma online, donde se requiere ingresar el RUT en el sitio dpe.fonasa.gob.cl.

    Quienes cuenten con una propuesta tienen hasta el 6 de septiembre para aceptarla, mientras que recibirán su pago según el momento en que se concrete el trámite, con el siguiente detalle:

    • Propuestas aceptadas hasta el 30 de agosto recibirán el pago el 4 de septiembre.
    • Propuestas aceptadas hasta el 6 de septiembre recibirán el pago el 11 de septiembre.

    Según datos de Fonasa para este proceso se dispone de $6.195.732.683 a devolver a 70.069 personas, contabilizados como 65.304 cotizantes y 4.765 empleadores.

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