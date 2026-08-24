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    Partió otro 1% de cotización extra de la reforma previsional: dónde y cómo ver los aportes del préstamo al Estado

    Para que las personas puedan ver cuánto se ha aportado a su nombre por las Cotizaciones con Rentabilidad Protegida (CRP), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) tendrá un sistema de consulta, llamado “Mi Fondo”, donde podrán acceder mediante ClaveÚnica y revisar su información personal, incluyendo saldo, reajustes e intereses.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Inició otro 1% de cotización extra de la reforma previsional: dónde y cómo ver los aportes del préstamo al Estado

    Hasta antes de la reforma de pensiones aprobada a comienzos del año pasado por el Congreso, los trabajadores cotizaban un 10% para sus pensiones. Pero con dicho proyecto que fue despachado a ley en enero de 2025, se definió que el empleador aportará un 7% adicional.

    También hay que considerar lo que pagan actualmente los empleadores por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que es adicional al 7%, y que ahora se trasladará al Seguro Social, con una cotización equivalente al 1,5%.

    De acuerdo a lo establecido por la reforma, en agosto del año pasado los empleadores empezaron a cotizar un 1% adicional para todos su trabajadores a partir de las remuneraciones de ese mes, aporte que, en general, es enterado durante septiembre.

    Y ahora, en agosto de 2026, nuevamente aumentó la cotización extra que aportan los empleadores en otro 1% de las remuneraciones imponibles, lo que empezó a ser pagado mayoritariamente desde el 20 del mes hasta mediados de septiembre. Eso significa que la cotización adicional llega ya a un total de 2%.

    La desagregación de este monto es la siguiente: un 1% va a la compensación de las mujeres, un 0,9% se destina al préstamo reembolsable del Estado que gestiona el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), el organismo público y autónomo creado por la reforma previsional que tiene como objetivo gestionar y financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional; y un 0,1% es para capitalización individual. Además, desde ahora se integra al FAPP la cotización de 1,5% que corresponde al SIS.

    La gradualidad establecida para la implementación total de la nueva ley, de nueve años, contempla hacia adelante que los empleadores coticen otro 0,75% extra en agosto de 2027, 0,75% más desde agosto de 2028 y luego un 0,7% adicional por cada año, entre 2029 y 2033.

    “Esta recaudación la va a realizar el Instituto de Previsión Social, que va a transferir los recursos al FAPP. El FAPP va a estar encargado de invertir estos recursos y también de llevar el registro para que cada trabajador pueda ver en la página cuánta cotización ha aportado y cuánta rentabilidad acumulada lleva en su cuenta”, explicó este lunes la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón.

    Cotizaciones para el Seguro Social

    Precisamente con la cotización extra que empezaron a enterar los empleadores a partir de las remuneraciones de este mes, comenzó a operar el que ha sido llamado de manera informal como préstamo reembolsable al Estado, que en realidad son las Cotizaciones con Rentabilidad Protegida (CRP). Se llama de esa manera, “porque el aporte queda reconocido a favor de cada trabajador o trabajadora y considera reajustes y una rentabilidad garantizada (equivalente a los Bonos de Tesorería en UF), además de contar con garantía estatal. El aporte es de propiedad del afiliado, inembargable y heredable”, detalló el FAPP.

    Si bien de momento se destinará un 0,9% a ese fin, cuando nuevamente suba la cotización adicional de cargo al empleador, el próximo año, las CRP totalizarán 1,5%. Ese aporte a futuro, dentro de 30 años, se destinará a las cuentas individuales de cada cotizante, pero antes de eso y de manera transitoria, se ocupará en el llamado Seguro Social.

    En esa transición la medida funciona como un préstamo, dado que una vez que el afiliado se jubile, el monto que aportó será devuelto íntegramente a su pensión, con reajustes e intereses. Así, este aporte queda registrado a nombre de la persona y genera reajustes e intereses para contribuir a complementar su futura pensión.

    Para que las personas puedan ver cuánto se ha aportado a su nombre, el FAPP contará con un sistema de consulta, llamado “Mi Fondo”, donde las personas podrán acceder mediante ClaveÚnica, y podrán revisar información personal sobre el saldo actualizado de sus CRP, cotizaciones registradas, reajustes, intereses acumulados, detalle de las cotizaciones, montos expresados en pesos y UF, y certificados asociados a estos aportes.

    “Las personas van a poder ver en nuestra página web todas las cotizaciones”, indicó este lunes el director ejecutivo del FAPP, Sergio Soto. “Y más adelante en el tiempo van a ver todas las cotizaciones y todo el acopio que ha tenido esta, en términos de aporte, rentabilidad y reajustes”, puntualizó. “La información será actualizada mensualmente una vez consolidados los respectivos registros”, dijeron desde el FAPP.

    Agregaron que “los aportes realizados durante la vida laboral, junto con sus reajustes e intereses, se integran al mecanismo establecido por la ley para contribuir a complementar la pensión de la persona”.

    Y efatizaron que las CRP “es un mecanismo transitorio. La presentación de la reforma contempla que, una vez concluido este componente, esos recursos se redirijan progresivamente hacia las cuentas de capitalización individual”.

    ¿Qué ocurre si el empleador declara la cotización, pero no la paga? Desde el FAPP señalaron al respecto que “Mi Fondo” permitirá “acceder a información y certificados asociados a las cotizaciones. Y se contempla específicamente un certificado de estado de morosidad para informar CRP declaradas y no pagadas por el empleador”.

    Además, esta información estará a disposición de las AFP para que informen el detalle de las CRP a los afiliados en la cartola cuatrimestral.

    Más sobre:PensionesReforma previsionalReforma de pensionesPensiónAFPFAPP

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