El duro mensaje con el que Arturo Vidal repasa a la U tras el triunfo en el Superclásico: “Respeten los rangos”

Arturo Vidal cometió la mano que redundó en el penal que permitió el empate transitorio de la U. FOTO: Photosport.

El Superclásico todavía no se acalla. Tras el triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile, las declaraciones se multiplicaron, tanto en vivo y en directo como en las redes sociales. En ese contexto, Arturo Vidal no dejó pasar el momento para enrostrar el triunfo sobre los archirrivales universitarios.

Un capítulo ya había antecedentes inmediatos. Días antes del partido en el Estadio Nacional, el volante de los albos ya había provocado el ambiente con duras declaraciones. A través de la plataforma Kick, el futbolista de 37 años aseguró que ganarían el duelo.

“El Superclásico lo iremos a ganar, nadie sabe lo que pueda pasar, pero la 35 debe ser nuestra. Todos los equipos son buenos, todos juegan, todos te estudian, pero somos Colo Colo. Tenemos un equipazo y debemos ganar a todos. Lo dice una persona que vive el día a día en el club, que tiene plena confianza en sus compañeros”, aseguró en ese entonces el exjugador de la Juventus.

Asimismo, el volante que jugó como líbero agregó que “seguiremos preparando todos los partidos con la misma seriedad, pero la 35 será nuestra y va a ser así. Podemos fallar uno o dos partidos, pero este campeonato será nuestro, pase lo que pase. Estamos haciendo un trabajo espectacular”.

Nuevo capítulo

Tras el triunfo 2-1, que dejó a los albos a 13 puntos de los azules en el liderato de la Liga de Primera, Vidal encendió aún más los ánimos de los estudiantiles. En su cuenta de Instagram, el capitán de los albos publicó una nueva historia para lucir la victoria en el partido más importante del fútbol chileno.

El exmediocampista de Bayern Múnich publicó una serie de imágenes del partido y la acompañó con una contundente frase: “Respeten los rangos”. Mensaje que provocó la reacción de varios compañeros en Colo Colo.

Vozinha, el arquero caboverdiano que eventualmente debutaría el miércoles por la Copa Chile, posteó un corazón y un emoji de fuego. Más directa fue la respuesta de Javier Correa, uno de los goleadores del partido, quien concluyó que es “el mejor de Chile por lejos, amigo”.

Álvaro Madrid, una de las figuras del Cacique ante Universidad de Chile escribió “El Rey”, mientras que Diego Ulloa fue aún más concluyente en sus apreciaciones respecto de su capitán: “El mejor de la historia de Chile”.

El mensaje de Vidal