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    Netanyahu pide no votar a “partidos pequeños” en la derecha para “no llevar a la izquierda al poder” en Israel

    Netanyahu confirmó a mediados de junio que aspiraría de nuevo a la reelección.

    Por 
    Europa Press

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destacado este lunes que las próximas elecciones del 27 de octubre “se decidirán por cada voto” y ha pedido a la población que “no desperdicie” su papeleta apostando por “partidos pequeños” que podrían no alcanzar el porcentaje mínimo para lograr representación en el próximo Parlamento y allanar el camino a una victoria de “la izquierda”.

    “Estas elecciones se decidirán por cada voto. No desperdicien su voto en partidos pequeños que podrían no superar el umbral necesario, llevando a la izquierda al poder”, ha dicho en un mensaje en redes sociales. “No desperdicien su voto. Protejan a la derecha. Voten al Likud”, ha destacado.

    Así, ha explicado que los partidos izquierdistas lograron la victoria en las elecciones de 1992 debido a las escisiones causadas por las disputas con el entonces primer ministro, Yitzhak Samir, tras lo que el Gobierno surgido de las urnas alcanzó con la Autoridad Palestina los conocidos como Acuerdos de Oslo, ahora vaciados de contenido.

    “Pagamos con miles de ciudadanos asesinados y miles de víctimas, y aún hacemos frente hoy a este problema, derivado de ese problema, en el que escisiones de partidos derechistas se separaron y derribaron el gobierno de derechas”, ha sostenido Netanyahu, quien se ha cuestionado si “se va a repetir de nuevo este error”, según el diario ‘The Times of Israel’.

    El mensaje del primer ministro de Israel llega en la víspera de que el antiguo general Ofer Winter lance un nuevo partido que podría atraer votos en la extrema derecha, mientras que Yoseph Haddad, un activista derechista, ha lanzado su nuevo partido, Israel Valiente, lo que amenaza con quitar votos al Likud y sus socios de coalición.

    Estas nuevas formaciones se sumarán a otras creadas durante las últimas semanas, entre ellas Israel Primero -liderada por Sharren Haskel-, Unidad -encabezada por Yuli Edelstein y Gilad Erdan-, y Hogar Sionista-Los Reservistas -de Yoaz Hendel y Chili Tropper-, si bien hay dudas sobre si obtendrán el 3,25% de votos necesarios para lograr representación.

    Según un sondeo publicado el domingo por la emisora pública israelí, Kan, el partido de Winter podría superar el citado umbral, mientras que el Likud de Netanyahu perdería diez escaños y caería hasta los 22. De hecho, la encuesta afirma que el bloqueo del primer ministro recabaría 52 de los 120 que componen la Knesset.

    Netanyahu confirmó a mediados de junio que aspiraría de nuevo a la reelección, si bien diversos sondeos publicados desde entonces han apuntado a un deterioro de sus apoyos a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, el conflicto abierto en Oriente Próximo y la situación económica en Israel, a lo que se suman los procesos judiciales contra él por supuesta corrupción.

    Más sobre:IsarelEleccionesBenjamin Netanyahu

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