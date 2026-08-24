PDI detiene a funcionario del 3° TOP de Santiago por filtración de información a organizaciones criminales

Fachada de Juzgados de Garantia y Tribunales de juicio oral peal en el Centro de Justicia.

A eso de las 9.30 horas de este lunes, efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron con orden judicial en mano para ingresar hasta las dependencias del Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago. Esto, en las inmediaciones del Centro de Justicia.

La diligencia había sido instruida por la fiscal Alejandra Vargas, de la Fiscalía Local de San Bernardo, quien indaga posibles filtraciones de antecedentes a miembros de organizaciones criminales.

De acuerdo con las pesquisas, el funcionario habría brindado información reservada sobre procesos a distintas bandas que eran investigadas, a cambio de retribuciones económicas.

Según pudo conocer este medio, las diligencias desplegadas por la Fiscalía Occidente, se iniciaron a partir de una causa por tráfico de drogas. En ese proceso, se advirtió que los imputados habían sido alertados previamente de las medidas intrusivas que se habían dispuesto a su respecto.

Siguiendo esa pista, los investigadores establecieron que el sujeto también compartía antecedentes de informes y procedimientos a otras estructuras criminales. También, había una serie de individuos que lo contactaron para saber si eran imputados en alguna causa.

En base a esos antecedentes la fiscal Vargas logró una orden de entrada y registro para las dependencias del Centro de Justicia y de otras direcciones que habían sido informadas por él. Igualmente, obtuvo una orden para detener al funcionario que se desempeña en el mencionado tribunal penal, por el delito de cohecho, revelación de secreto y revelación de secreto de la Ley 20.000.

Dado que el funcionario en cuestión se encontraba con teletrabajo, desde su lugar de trabajo sólo se incautaron equipos tecnológicos y documentación.

Pero dado que la orden que obtuvo la persecutora también incluía domicilios del imputado, estos también fueron allanados y se logró su detención y la incautación de otros elementos.

La formalización del imputado se desarrollará la jornada de mañana miércoles.