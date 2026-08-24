XTB: los fabricantes de chips de memoria toman el mando del rally de la IA

Una rotación de las inversiones desde los fabricantes de semiconductores hacia las empresas de memoria se ha producido en los últimos 12 meses.

Así lo señala un reporte realizado por la app de inversiones XTB, en el que explica que en el periodo el índice S&P 500 rindió más que la mayoría de las grandes tecnológicas que habían liderado la primera fase.

Sólo en 2026, la índice renta 12,2%, mientras que Nvidia se empina 16%.

“El motivo es que el cuello de botella de la IA dejó de ser solo el procesador. Cada acelerador de Nvidia necesita memoria de alto ancho de banda (HBM) para hacer frente a los datos. Esa memoria es escasa, difícil de fabricar y se vende a precios entre tres y cuatro veces superiores a los de la memoria convencional. Esto llevó a que un negocio históricamente cíclico y de márgenes pobres se transformara, al menos por ahora, en el eslabón con mayor poder de fijación de precios de toda la cadena”, sostiene XTB.

La entidad detalló que las acciones de memoria han sido las de mejor rendimiento del sector.

Así, SK Hynix avanza alrededor de un 130% en lo que va del año “y dio un paso simbólico al listar sus acciones en Nasdaq en julio, en una de las mayores colocaciones registradas”, mientras que Samsung subió cerca de un 114% y reportó un beneficio operativo trimestral de unos US$ 59.000 millones, aproximadamente 19 veces el de un año antes, impulsado por la memoria para IA.

Por su parte, Micron, el único gran fabricante de memoria con sede en EE.UU., ganó en torno a un 200% y vendió por adelantado toda su capacidad de HBM de 2026, con márgenes brutos cercanos al 68%.

“La IA rompió el viejo ciclo de auge y caída de la memoria, porque la demanda de HBM crece más rápido de lo que la oferta puede seguir”, señala XTB.

En el caso de Intel es un caso aparte, destacó bajo el liderazgo de su director ejecutivo, Lip-Bu Tan, la acción “se disparó con fuerza en 2026, con una subida en torno al 170%, impulsada por la promesa de dos apuestas: los chips para centros de datos de inteligencia artificial y, sobre todo, su negocio de fabricación de chips para terceros”.

“Microsoft, Alphabet y Meta no dejaron de ser centrales; pasaron de ser las protagonistas del rally a convertirse en sus principales financistas. En conjunto con Amazon, las cuatro planean invertir alrededor de US$ 725.000 millones en gasto de capital en 2026, cerca de un 77% más que el año anterior, casi todo destinado a centros de datos, cómputo y energía para IA”, dijo XTB.

Según la firma, 2026 se resume en una fiebre de gasto: “el valor no se queda con quien más suena, sino con quien controla el insumo más escaso. Que el liderazgo pasara del software a los chips no significa que el software haya perdido, sino que el mercado se repartió de otra forma. Y conviene destacar que una valoración alta es una expectativa, no una garantía”.

Además, expuso que aún hay varios riesgos que este ciclo no elimina, pues “la memoria arrastra una historia cíclica que, más de una vez, ha terminado en caídas de precio”.

“El gasto de capital podría frenarse: todo el rally del hardware se apoya en lo que invierten las nubes y bastaría con que Microsoft, Alphabet, Amazon o Meta pusieran la disciplina financiera por delante para que la demanda de chips se enfríe. A eso se suman el avance del silicio propio de los hiperescaladores y las tensiones geopolíticas, con las restricciones de exportación pesando sobre los líderes actuales”, apuntó XTB.