Bala impactó vivienda en la previa del superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile: se investiga posible riña

Una bala impactó una vivienda durante la jornada del domingo en Ñuñoa, en medio de la previa del superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile disputado en el Estadio Nacional.

De acuerdo a información preliminar, el disparo se habría originado a raíz de una presunta riña en las afueras del domicilio. Sin embargo, Carabineros señaló que el origen aún es materia de investigación.

Según detalló el Mayor Wladimir Úbeda, Comisario 33ª Comisaría Ñuñoa “al momento esto está en investigación, se presume que es producto de una riña, se presume solamente, es lo que indica la afectada, pero es materia de investigación ver de dónde puede haber salido este tiro”.

Respecto a si el hecho se habría producido a raíz del partido registrado durante la jornada del domingo, el oficial sostuvo que “no se puede indicar respecto a si fue producto del superclásico o producto de alguna riña en el sector”.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros se encuentra realizando las diligencias necesarias para identificar al autor del disparo.