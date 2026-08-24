Carabineros reporta un total de 253 personas detenidas en el contexto del Superclásico 200

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregó la mañana de este lunes un detalle de las personas detenidas en el contexto de las fiscalizaciones realizadas por la institución por el superclásico entre la Universidad de Chile y Colo-Colo.

Según el reporte de carabineros, entre los días viernes, sábado y domingo (fecha del partido) detuvieron a un total de 253 personas por diversas razones .

En particular, destacan los 77 hinchas detenidos el viernes tras tomarse un bus Red para dirigirlo hacia el estadio Nacional, por el banderazo de la Universidad de Chile. “Eso es la primera señal que se nos que se da en el sentido de actuar rápidamente”, destacó Araya.

Entre los detenidos hay 21 por infracción a la ley de drogas, otros 22 con orden de detención vigente, 63 por desórdenes, 15 por porte o lanzamiento de fuegos de artificio, 13 por infracción a la ley de armas y 8 por porte de arma blanca.

“Siempre señalamos que lo que requerimos nosotros es que esto sea una fiesta deportiva, que la noticia sea deportiva, pero se termina precisamente con estos antecedentes. Aquí hubo incautación de fuegos artificiales tanto al interior del recinto los días previos, como fue de conocimiento público, y también en lo que nosotros denominamos un cuarto anillo. Por lo tanto, la planificación en ese aspecto dio resultado”, detalló.

A lo que añadió: “De esta manera volvemos a reiterar: nosotros vamos a seguir cumpliendo. Se trabaja con la autoridad, se trabaja coordinadamente y lo que queremos es que la gente vuelva al fútbol. Es lo que todos vieron el día de ayer, un estadio Nacional repleto con muchas familias que fueron, que el desarrollo fue normal, pero siempre hay un grupo de inadaptados que quiere entorpecer este espectáculo”.