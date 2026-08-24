Senapred refuerza llamado a la prevención ante nuevo sistema frontal: “Si hay una alerta SAE que indica evacuar, no dudar”

En Desde la Redacción, de La Tercera, el subdirector de Reducción del Riesgo y Desastre de Senapred, Felipe Riquelme, advirtió de los posibles riesgos que traería el nuevo sistema frontal que está pronosticado para las regiones de Coquimbo hasta Los Lagos.

Riquelme señaló que desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) el principal foco de atención es porque el nuevo río atmosférico traería precipitaciones con isoterma cero alta , es decir, “podría llover donde normalmente cae nieve”, sostuvo.

El subdirector explicó que se esperan tres sistemas frontales, con atención especial entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos y, particularmente, entre Maule y Biobío. Si bien los montos de precipitación serían “normales a moderados”, con acumulados de entre 30 y 40 milímetros, insistió en que la principal preocupación está en una isoterma más alta.

Respecto de la Región Metropolitana, señaló que la intensidad prevista sería “normal a moderada” y que el miércoles se concentraría la mayor intensidad de las precipitaciones. Agregó que durante la jornada siguiente Senapred tendría mayor claridad para establecer recomendaciones y acciones específicas para la población.

Ante el riesgo de aumento de caudales, inundaciones y otros efectos derivados de los suelos saturados, el representante de Senapred enfatizó la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y evitar zonas de riesgo. “El llamado principal es no arriesgarse” , sostuvo, llamando a no cruzar sectores inundados, quebradas ni acercarse a ríos o laderas.

En ese contexto, destacó la importancia de responder oportunamente a las alertas SAE. “ Si hay una alerta SAE que indica evacuar, no dudar y evacuar inmediatamente ”, afirmó, recalcando que estos mensajes buscan advertir situaciones en las que las personas podrían encontrarse en peligro.

Riquelme también se refirió a la preparación frente a un eventual sismo en el país, señalando que Chile es un país sísmico y que no es posible anticipar cuándo ocurrirá un movimiento de gran magnitud. Por ello, sostuvo que “ el llamado es estar preparado siempre ” y recomendó que las familias cuenten con un plan de emergencia, definan roles y tengan identificados contactos y lugares de protección.

Finalmente, hizo un llamado a no generar una falsa sensación de seguridad debido a la experiencia sísmica del país. “ Esto no es para confiarse, esto no es para relajarse y no tomar acciones ”, afirmó, destacando la necesidad de contar con un kit de emergencia, agua, alimentos, documentos y medicamentos, además de considerar las necesidades de niños, mascotas y personas que puedan requerir cuidados especiales.

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