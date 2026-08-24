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    CEO de Warner Music celebra la caída de nueva norma de IA en Chile

    La multinacional de la música afirma que ha trabajado activamente en que los gobiernos "resistan el debilitamiento de los derechos de autor" y menciona los casos de Chile y Australia.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega

    “Como resultado de intensos esfuerzos de lobby en los niveles más altos del gobierno, Chile rechazó nuevamente la introducción de una nueva excepción de minería de textos y datos que habría permitido a los desarrolladores de IA utilizar contenido protegido por derechos de autor para entrenar sus sistemas sin una licencia”. Con esta frase, Robert Kyncl, CEO de Warner Music Group, reveló a principios de agosto el inesperado flanco que uno de los tres principales sellos musicales del mundo tenía abierto en el país con una parte de la recientemente aprobada megareforma.

    Sin mencionar específicamente el paquete gubernamental, Kyncl dijo a analistas de bancos de inversión durante la conferencia por los resultados de su tercer trimestre fiscal de 2026, el 6 de agosto, que el conglomerado musical ha estado trabajando “activamente con gobiernos de todo el mundo para elaborar políticas de IA que protejan las licencias de libre mercado y resistan el debilitamiento de los derechos de autor. En el último trimestre, hemos logrado importantes avances”, sostuvo y ahí detalló también el caso de Australia.

    Kyncl sostuvo que en julio, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, rechazó una propuesta de desarrolladores de IA que los habría eximido de responsabilidad por infracción de derechos de autor. “Ahora, nos centramos en nuestra tercera prioridad: aumentar nuestra eficiencia. Nuestra reorganización estratégica, las inversiones en tecnología y la continua y exitosa implementación de nuestro programa de transformación financiera”, añadió.

    Warner reportó ingresos por US$ 1.864 millones en el trimestre, un incremento del 10,4% interanual. El grupo reportó utilidades operacionales por US$ 377 millones, un 12% más que el año previo, y ganancias finales por US$ 200 millones.

    El motor del negocio fue la música grabada y las suscripciones de streaming y también el uso intensivo de herramientas de Inteligencia Artificial.

    Kyncl resaltó que Warner Music superó por quinto trimestre consecutivo sus objetivos. “Nuestros resultados —impulsados por un sólido crecimiento del streaming por suscripción, el aumento de la cuota de mercado y un apalancamiento operativo disciplinado— ponen de relieve nuestra capacidad para promover la creatividad humana al tiempo que utilizamos la tecnología y la inteligencia artificial para aumentar la rentabilidad a largo plazo. Cerramos el año con un marcado enfoque operativo y un sólido posicionamiento para generar valor compuesto para nuestros artistas, compositores y accionistas durante muchos años por venir”.

    En abril, el gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso un proyecto de amplias reformas económicas entre las que figuraba un artículo que permitía a los desarrolladores de IA usar las creaciones humanas, incluso protegidas por derechos de autor, con el fin de entrenar a sus sistemas, sin pagar la licencia. La norma era casi idéntica a un artículo que el gobierno del expresidente Gabriel Boric había presentado en 2024 y que la de Diputados Cámara rechazó con el apoyo de las industrias culturales y creativas.

    Gremios como la Asociación Nacional de la Prensa, Anatel, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) y la Unión Nacional de Artistas pidieron su retiro, argumentando que permitiría a las tecnológicas usar contenido chileno sin autorización ni pago. La Comisión de Hacienda de la Cámara rechazó el artículo el 13 de mayo, aunque el resto de la reforma tributaria siguió su curso sin mayores obstáculos.

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