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    El estricto castigo que arriesga Javier Correa por sus gestos obscenos contra la U

    El delantero de Colo Colo se expone a sanciones por los ademanes realizados tras el triunfo albo en el Superclásico.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Colo Colo consiguió celebrar este domingo en el Superclásico. El elenco de Macul logró imponerse por 2-1 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, teniendo a Javier Correa como una de las figuras del encuentro al convertir uno de los tantos.

    Sin embargo, la felicidad del futbolista podría verse afectada en los próximos días después de realizar un gesto que puede traerle sanciones disciplinarias.

    En medio de la euforia por los festejos, el delantero apareció en la cancha donde se estaban fotografiando sus compañeros y allí se paró, miró a los hinchas laicos que estaban en la galería norte y movió su pelvis en clara alusión a un insulto sexual.

    Esta acción puede traerle sanciones que podrían dejarlo fuera de las convocatorias a los próximos encuentros del Cacique en la Liga de Primera.

    Esto toma fuerza, en especial si se recuerda el caso similar que protagonizó Lucas Cepeda en 2025. También en el Superclásico, el actual jugador del Elche realizó gestos provocativos contra la hinchada de la U y recibió un castigo de dos fechas.

    Así, con la viralización del accionar de Correa, se espera que en los próximos días el Tribunal de Disciplina reciba una denuncia por parte de los azules o el cuerpo arbitral para determinar una eventual sanción.

    La molestia en la U

    La acción realizada por Javier Corre fue analizada en primer término por Igor Lichnovsky. En un punto de prensa le preguntaron sobre la acción de correa e indicó que no vio las imágenes, pero de igual manera le mandó un recado a su colega.

    No lo vi. No lo vi. Y si lo hubiésemos visto, lo sacábamos correteando para afuera. Los clásicos y todos los partidos se deben jugar dentro de los 90 minutos, no sé si lo habrá hecho o no, pero esas cosas se anotan, se guardan y en los siguientes partidos se ven”, lanzó.

    Luego, el defensor remarcó que a pesar de la distancia de puntaje el torneo no está perdido. “Todos los clásicos son especiales. Teníamos las ganas de acortar distancia con el puntero, pero esto es trabajo y estoy contento con lo que he visto. Se que es difícil verlo hoy y sé que se vienen cosas bonitas para la U”, cerró.

    Luego, Johnny Herrera comentó en TNT Sports que “acá no hay que tener una doble lectura. Acá claramente es una burla en contra de la barra”, señaló de entrada el exportero.

    El punto es que ahora te mofas de esta forma y después andas llorando en pantalla”, remarcó en el análisis.

    Por lo mismo, indicó que “hay que tener un poquito más de equilibrio muchas veces porque, después de estas cosas, te pueden castigar y terminan pasando la cuenta cuando no estás en un buen momento”.

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